iOS 16.2 resmen çıktı: İşte tüm yeni özellikler!

iOS 16.2 neler sunuyor?

Apple'ın en son güncellemesi iOS 16.2, dijital defter işlevi gören Freeform, ev uygulamasındaki artan verim ve yeni widgetlarla kullanıcı karşısına çıkıyor. İşte tüm yenilikler...

Freeform

Freeform, Mac, iPad ve iPhone kullanıcılarının yaratıcı işler çıkarmasına olanak sağlayan bir uygulamadır. Çizim araçları, parmağınızla tuvalde istediğiniz çizimi yapmanızı sağlar.