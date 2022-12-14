iOS 16.2 resmen çıktı: İşte tüm yeni özellikler!
Apple, iPadOS 16.2 ve iOS 16.2 güncellemelerini yayınladı. Yayınlanan bu sürümde birçok hata düzeltmesinin yanı sıra, yeni özellikler ve kilik ekranına eklenen yeni widget'lar kullanıcılarda merak uyandırdı.
iOS 16.2 neler sunuyor?
Apple'ın en son güncellemesi iOS 16.2, dijital defter işlevi gören Freeform, ev uygulamasındaki artan verim ve yeni widgetlarla kullanıcı karşısına çıkıyor. İşte tüm yenilikler...
Freeform
Freeform, Mac, iPad ve iPhone kullanıcılarının yaratıcı işler çıkarmasına olanak sağlayan bir uygulamadır. Çizim araçları, parmağınızla tuvalde istediğiniz çizimi yapmanızı sağlar.