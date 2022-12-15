Milyonların kullandığı BeReal uygulaması neden bu kadar popüler oldu?

Son zamanlarda oldukça popüler olan sosyal medya uygulaması BeReal, diğer platformlardan farklı olarak filresiz ve efektsiz fotoğraf paylaşım imkanı sunuyor. Bu özelliğiyle oldukça doğal olan platform, diğer platformlardan farklı olarak gün içerisinde istediğiniz gibi fotoğraf paylaşmanıza izin vermiyor. Kullanıcıya yolladığı bildirimle birlikte iki dakika içerisinde fotoğraf çekmeleri istenerek kullanıcıların çektiği fotoğrafları arkadaşlarıyla paylaşmalarını istiyor.

Nasıl kullanılır?

Uygulamayı açtıktan sonra flaş tuşu ile denklanşör tuşu gözüküyor. Denklansör tuşuna dokunarak fotoğraf çekmeye başlayabilirsiniz. İlk önce arka kamera, saniyeler sonrasında ön kamera devreye girerek iki fotoğraf çekiyor. Çekilen fotoğrafları arkadaş çevreniz ya da keşfet kullanıcıları ile paylaşabiliyorsunuz.

Eğer paylaşım yapmazsanız diğer içerikleri göremiyorsunuz. Bu sayede uygulamada kullanıcıların aktifliği oldukça önemli.