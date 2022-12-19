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20 milyona yakın kişinin katıldığı ankette Musk'ı şok eden sonuç!

Uzun zamandır gündemden düşmeyen Elon Musk, Twitter üzerinden başlattığı anketin sonuçlarını görünce şok oldu. 20 milyon kişiye yakın katılımcının bulunduğu anket sonuçları Musk'ı yerinden edebilir.

18 MİLYON KİŞİ MUSK’A GÖREVİ BIRAK DEDİ.
19 Aralık 2022, Pazartesi Güncelleme : 15:50:38

DHA

Elon Musk'ın, Twitter'daki görevini bırakıp bırakmama konusunda başlattığı ankete katılan 17 milyon 502 bin kişinin yüzde 57'si Musk'ın görevini bırakması yönünde 'evet' dedi.
Twitter'ın sahibi Elon Musk yaptığı paylaşımda "Twitter'ın yöneticiliğinden çekilmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım" ifadelerini kullanarak bir anket başlatmıştı. 17 milyon 502 bin 391 kişinin katıldığı anket sonuçlandı. Katılımcıların yüzde 42,5'i 'hayır' cevabını seçerken, yüzde 57,5'i de 'evet' diyerek Musk'ın görevini bırakması yönünde oy kullandı.
Musk, anketi başlattığı paylaşımından sonraki paylaşımlarında, "Ne dilediğine dikkat et çünkü onu elde edebilirsin" ve "Güç isteyenler, onu en az hak edenlerdir" ifadelerini kullanmıştı.

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