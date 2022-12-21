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Messi'den bir rekor daha! Adeta bir sosyal medya fenomeni...

Lionel Messi'nin Dünya Kupa'sı sonrasında yaptığı paylaşım sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Messi'nin gönderisi beğeni rekorları kırdı. İşte detaylar...

MESSİ’DEN BİR REKOR DAHA! ADETA BİR SOSYAL MEDYA FENOMENİ...
21 Aralık 2022, Çarşamba Güncelleme : 08:56:40

Dünya Kupası sonrası zafer paylaşımını sevenleriyle paylaşan Arjantin'li futbolcu Lionel Messi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Messi'nin gönderisi toplamda 60 milyon beğeni aldı.

Şuana kadar Kylie Jenner'ın instagram fenomenliğine karşı bir PR çalışması olarak ortaya çıkardığı ve en çok beğeni alan gönderi olarak rekoru elinde tutan yumurta gönderisi 56 minyon beğeniye sahipti.

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