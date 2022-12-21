Messi'den bir rekor daha! Adeta bir sosyal medya fenomeni...

Dünya Kupası sonrası zafer paylaşımını sevenleriyle paylaşan Arjantin'li futbolcu Lionel Messi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Messi'nin gönderisi toplamda 60 milyon beğeni aldı.

Şuana kadar Kylie Jenner'ın instagram fenomenliğine karşı bir PR çalışması olarak ortaya çıkardığı ve en çok beğeni alan gönderi olarak rekoru elinde tutan yumurta gönderisi 56 minyon beğeniye sahipti.