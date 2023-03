"The Last of Us" ikinci kısımı kaç sezon sürecek? İşte yanıtı

The Last of Us'ın ilk sezonu için, yapımcıları Craig Mazin ve Neil Druckmann, popüler video oyunu serisinin TV uyarlamasının amiral gemisi oyunun olay örgüsüne sadık kalacağı konusunda verdikleri sözü tuttular. İkili, başarılı serinin gelecek hikaye taslaklarını oluştururken, (oyunun) ikinci bölümün "birden çok sezon" boyunca süreceğini onayladılar.

Mazin ve Druckmann'a ikinci sezonun devam filminin tam hikayesini içerip içermeyeceği sorulduğunda Mazin, "Hayır. Bu kesinlikle mümkün değil." diyerek yanıt verdi. Druckmann, "Birden fazla sezon var," diye ekledi.

Yapımcılar tüm hikayeyi etkili bir şekilde anlatmak için tam olarak kaç sezon gerektiğine dair daha fazla bilgi vermedi ancak netleştirmek adına sözlerine şunları ekledi, "Kaç sezon olduğunu söylemediğimizi not aldınız. Ancak (hikayeyi anlatmak için) birden çok sezon gerektiği doğru."

Video oyunu da hala devam etmekte olan dizinin tamamlanması için birkaç sezon gerektirecek olması pek de şaşırtıcı değil. 2020'de PlayStation 4'te orijinalinden yedi yıl sonra piyasaya sürülen The Last of Us Part II, amiral gemisi oyununa göre çok daha incelikli. Devam oyunu, yaratıcıların dizi uyarlamasında muhtemelen birebir replikler ve iç içe geçmiş roller oynayacak önemli ölçüde daha fazla karakter, hikaye ve aksiyon içeriyor.

Druckmann, "[Bölüm II'de] beni en çok heyecanlandıran şeylerden bazıları, tartıştığımız değişiklikler ve hikayenin bu diğer versiyonda yeniden hayat bulması," dedi. "Ve bence bu heyecan verici çünkü oyundan edindiğiniz duygulara gerçekten yoğun bir şekilde yeniden hayat veriyoruz."

The Last of Us Part II, ilk bölümdeki Pedro Pascal'ın canlandırdığı Joel'i, Bella Ramsey'nin Ellie'si, Gabriel Luna'nın Tommy'si ve Rutina Wesley'nin Maria'sı gibi birçok karakteri yeniden bir araya getiriyor. Henüz 2. sezonun yayın tarihi hakkında bir açıklama yapılmamış olsa da, dizinin yapımcıları şimdiden heyecan uyandıracak açıklamalarda bulundu. Mazin, "Daha çok 'sona kalan' var. Sonrasında çok daha fazla enfekte olma ihtimali çok yüksek. Hatta belki de yeni (enfekte) türler." diyor.