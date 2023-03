The Last of Us PC Steam Deck'e geliyor

The Last of Us Part I'in PC sürümünün Steam Deck tarafından doğrulanacağını öne süren yeni bir Valve tanıtım görseli ortaya çıktı.

Steam Deck kendi web sitesinde; Hades, No Man's Sky ve Stray gibi oyunların Steam Deck'e geldiğini gösteren bir fotoğraf düzenlemesi paylaştı. Ancak o fotoğrafta dikkat çeken bir detay daha vardı, o da The Last of Us Part I'den Ellie'nin bir zürafa ile etkileşime girdiği ikonik bir sahneydi. Bu sayede Steam Deck, Last of Us Part:1'in Steam Deck'e geleceğini duyurmuş oldu.

Neil Druckmann Aralık ayında oyunun cihazda oynanabileceğini belirtmiş ve Twitter'da "Ellie ve Joel Steam Deck'i süsleyecek, merak etmeyin" demişti.

Valve, Steam Deck sistemlerinin satışına yardımcı olmak için oyunu kendi promosyon materyalinde kullandığına göre, oyunun ilk günden itibaren elde taşınır cihazda oynanabileceği neredeyse kesin görünüyor.

The Last of Us Part 1'in PC bağlantı noktası, PC oyuncularının oyundan en iyi şekilde yararlanması için tasarlanmış çok sayıda başka ayar içermesi planlanıyor. Ayrıca DualSense kontrol cihazını (kablolu bağlantı üzerinden) destekleyecek, böylece oyuncular PS5 versiyonunda bulunan aynı dokunsal geri bildirim ve dinamik tetikleme işlevinden faydalanabilecek.

Oyunun yüksek ayarlarını çalıştırabilmek için minimum 32 GB RAM'e gereksinim duyuluyor bu yüzden oyundan maksimum keyif almayı planlayan oyuncuların en üstü düzey teknik özelliklere ihtiyacı var.

Sony geçtiğimiz ay The Last of Us Part 1'in PC çıkışını 3 Mart'tan 28 Mart'a ertelemişti.