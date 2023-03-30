Instagramda nasıl uzun hikaye nasıl atılır?

Instagram'ı düzenli kullanan herkes, günlük yaşamlarının ipuçlarını Instagram Hikayeleri aracılığıyla paylaşmaktan hoşlanabilir. Fotoğraf paylaşmak oldukça basit olsa da, özellikle uzun videolar kısaltılmış parçalara ayrılması gerektiğinden dolayı genellikle biraz daha fazla çaba gerektirir. Ancak, Instagram hikayesi videoları için zaman sınırına yönelik son değişiklikler, insanların daha uzun video kliplerini paylaşmalarına olanak tanıyan yeni özellikler sunuyor.

2016 yılında Instagram Hikayeleri özelliğinin tanıtılmasıyla birlikte, özelliği kullanan herkes 15 saniyelik zaman sınırını fark etmiştir. Bu süreden daha uzun herhangi bir video, bir dizi kısa video parçasına ayrılırdı ve özellikle tek bir arka plan müzik parçası tüm videolara uygulandığında biraz düzenleme becerisi gerektirirdi. Ancak, 2021 yılında ilk olarak fark edilen ve 2022'nin sonlarında tüm kullanıcılara yavaş yavaş sunulan bir güncelleme sayesinde, Instagram Hikayesi videosu 60 saniye veya daha kısa ise artık kısa bölümlere ayrılmayacak. Bunun yerine, kullanıcılar tek bir Instagram video klibi olarak görecekler.

Instagrama nasıl daha uzun süren hikaye eklenir?

Hikaye kısmına gelip çekim tuşuna bastığınızda, 15. saniyede elinizi çekmeyin ve kaydetmeye devam edin. Instagram otomatik olarak videoyu 60 saniyeye kadar bölmeden devam ettirecektir. Aynı zamanda Galeri'den eklenen uzun videolarda da ilk 60 saniyeye kadar olan kısım otomatikman kırpılmadan ekrana geliyor.