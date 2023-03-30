iOS 16'da hareketli bir fotoğraf duvar kağıdı olarak ayarlanabilir mi?

Apple'ın iOS 16'sı, kullanıcılar için birçok özelleştirme seçeneği sunuyor, ancak hareketli bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamalarına da izin veriyor mu? Son iPhone işletim sistemi, ana ekran (home screen) duvar kağıdını oluşturmanın ve kişiselleştirmenin birkaç yolunu sunuyor. Örneğin, kullanıcılar favori emoji'lerinden tam bir duvar kağıdı oluşturabiliyor veya bir fotoğrafınızı home screen arka planı olarak ayarlayabiliyorsunuz.

Ancak, canlı fotoğrafları hareketli duvar kağıtları olarak ayarlamak söz konusu olduğunda, iOS hayal kırıklığına uğratıyor. Hatırlatmak gerekirse, Cupertino merkezli teknoloji devi, iPhone 6s ile Live Photos özelliğini piyasaya sürdü. Bu model ayrıca kullanıcıların bu resimleri uzun basarak hayata geçen animasyonlu kilit ekranı arka planı olarak ayarlamasına izin veriyordu. Ne yazık ki, iOS 16, kullanıcıların canlı bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamalarına izin vermiyor, ne kilit ekranında ne de ana ekranda. iOS 16 oldukça uzun süredir mevcut olsa da, birçok kullanıcı Apple'ın duvar kağıdı için Live Photo işlevselliğini kaldırdığını bilmiyor.

Kullanıcılar, Galeri üzerinden canlı bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamaya çalışsalar bile, iOS bunu statik bir resme dönüştürüyor. Ayrıca, kilit ekranındaki bu resme uzun basmak, onu hareket ettirmek yerine duvar kağıdı ve ekranı özelleştirme seçeneklerini açıyor. Bu, önceki sürüm olan iOS 15 için geçerli değildi. Aslında, son sürüm, iOS 16'dan daha fazla hareketli arka plan seçeneğine sahipti. Bu da iOS 16'da kullanıcıların hiçbir canlı duvar kağıdı ayarlayamayacakları anlamına mı geliyor?





Kişiselleştirilebilir Yeni Seçenekler

Neyse ki, Apple hala iyi görünen birkaç dinamik arka plan sağlıyor. Örneğin, Duvar Kağıdı ayarları menüsündeki 'Hava Durumu ve Astronomi' bölümü harika seçenekler içeriyor. Ayrıca, kilit ekranında rastgele renklerde yüzen balonları gösteren bir arka plan var. Bu, 'Koleksiyonlar' altındaki aynı menüde dördüncü seçenekte yer alıyor. Kullanıcılar balonların rengini özelleştirebiliyor ve bunları sistem genel temasıyla eşleştirebiliyorlar.





İlginç bir şekilde, mevcut canlı duvar kağıtları bazı kullanıcıların beklediği gibi animasyonlu değiller. Bunun yerine, öğeler kullanıcılar iPhone'larını aldıklarında veya kilidini açtıklarında hareket ediyorlar. Bununla birlikte, canlı duvar kağıtları konusunda iPhone kullanıcılarının sahip olduğu tek seçenek maalesef bu saydıklarımızdan ibaret kalıyor.



Slide gösterisi yapılabiliyor

Teseli olması için, iOS 16 kullanıcıların tüm fotoğraf albümlerini dönen duvar kağıtları olarak ayarlamalarına izin veriyor.. Kullanıcıların yapması gereken tek şey, Duvar Kağıdı ayarları menüsünde "Fotoğraf Karıştır" düğmesine dokunmak ve manuel olarak resimleri seçmek veya öne çıkan fotoğrafları kullanmak.