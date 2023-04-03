Resident Evil 4'te oyun ilerlemesini etkileyen kritik hata

Capcom, Resident Evil 4 oyuncularını yeni keşfedilen bir "ilerleme engelleme hatası" konusunda uyardı.

Sevilen zombi oyunu serisinin yeniden inşa edilen oyunu, Resident Evil 4 Remake çıktığı ilk andan beri piyasaya bomba gibi düştü. Steam'in en çok satanlar listesinde bir anda hızlı bir ivme sağlayan Resident Evil 4 Remake, ilk iki gününde 3 milyon kopya sattı.

24 Mart'ta çıkış yapan Resident Evil 4 Remake, aylarca zirvede yer alan ve son dönemde bir nebze düşüş yaşayan Steam Deck'i geride bırakarak ikinci sıraya kadar yükseldi. Bu popülerlik bir yana, oyun içinde hatalar ortaya çıkmaya başladı.

Yapım şirketi Capcom oyuncuları kritik bir ilerleme hatası konusunda uyarmak zorunda kaldı.



Şirket, "nadir ancak kritik bir ilerleme hatası"nın, Bölüm 12'nin başında bir cutscene'in ardından belirli bir anahtar öğe alındığında meydana gelebileceğini açıkladı.

Oyun hakkında bazı detayları tam olarak bilmesek de, Capcom: "Üst sağ köşede bu öğenin alındığı bildirimi görüntülenene kadar bıçakla saldırmaktan kaçının" diyor.

"Bu anahtar öğe alındıktan sonra, çanta içindeki Anahtar Öğeleri ve Hazine menüsünde görünecektir.

"Eğer görünmediyse, lütfen Bölüm 12'nin başlamasından önce kaydedilen verileri yeniden yükleyin."

Öğe alınamadığı takdirde, oyuncuların oyunu ilerletemeyeceği belirtildi.

Capcom, hatanın tüm oyun sürümlerinde mevcut olduğunu ve gelecekte bir güncelleme ile bu soruna çözüm bulacağını belirtti.

"Güncelleme uygulandıktan sonra, önceki hatanın meydana geldiği kaydedilen verilerle bile oyunu devam ettirebileceksiniz."

Capcom ayrıca, PS5 sürümünde titrek ışıkların görünmesine neden olabilen bir sorun için bir düzeltme üzerinde çalışıyor.

Resident Evil 4, oyuncuların bir süre içinde mümkün olduğunca çok düşman öldürme görevi veren The Mercenaries modunu ekleyen ücretsiz bir güncelleme de yayınlayacak.