Robotlar artık sadece kodlama dilinden ibaret değil hatta çok daha fazlasını anlıyor ve bir nebze kendi kararlarını verebiliyorlar. Ameca adlı insansı robot, OpenAI'nin ChatGPT uygulamasında kullanılan teknolojiyi kullanarak, Japonca'dan İngilizce'ye kadar uzanan dil becerileri sayesinde gerçek çevirmenlerin yerini alabilecek bir konuma geliyor.

İnterneti sallayan video paylaşımında, bir sosyal medya kullanıcısı Ameca'ya "Çoklu diller konuşabildiğini duydum, doğru mu?" diye soruyor, Ameca ise "Evet, doğru. Almanca, İngilizce, Fransızca, Japonca, Çince ve daha birçok dil konuşabiliyorum" şeklinde yanıtlıyor.

Ameca'ya "Lütfen bir Japon tekerlemesi söyler misin?" diye soruluyor, ve Ameca doğru bir şekilde tekerlemeyi Japonca olarak söylüyor ve daha sonra İngilizce çevirisini de yaparak aktarıyor.

Başka bir testte, Ameca'dan Pekin'deki hava durumunu Çince, New York'taki hava durumunu ise Amerikan İngilizcesiyle anlatması isteniyor ve insansı robot da bu testleri başarıyla geçiyor.





Ameca, Engineered Arts şirketine göre dünyanın en gelişmiş insansı robotu olması ve 'insan-robot etkileşimi' için mükemmel bir platform haline gelmesi için bu gibi yeteneklere sahip.

Ameca'nın verdiği yanıtların Google Translate'teki gibi robotik bir his uyandırmaması, insana benzer bir öğe sağlıyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Ameca'nın yeteneklerinden heyecan duyarken, diğerleri endişeleniyor. Yorumlardan birinde, "Bu bilim kurgu olsaydı daha iyi olurdu, ama yakında herkesin bir kişisel robotu olacak gibi görünüyor. Bu hem üzücü hem de heyecan verici" ifadeleri yer aldı.

Herkesin bir insansı robot sahibi olması hala bilim kurgu konusu olmaya devam ediyor. Engineered Arts, yakın bir zamanda Ameca'nın yazılımının bir beta sürümünü yayınlayacaklarını açıkladı. Paketin, 'sanal bir Ameca'yı içereceği ve diğer robot modellerinin cihazlara yüklenebilmesine olanak sağlayacağı belirtildi.

Engineered Arts şirketi tarafından geliştirilen Ameca, sadece dil becerileriyle değil, aynı zamanda oldukça insansı ve gerçekçi yüz ifadeleriyle de dikkat çekiyor. Sorulara cevap verirken, insanlar gibi düşünceli bir ifade takınmak için bekleyen Ameca, bunu kafasındaki 17 ayrı motor sayesinde yapıyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Ameca'nın gerçekçi yüz ifadelerini, 2005 yapımı "Ben Robot" filmindeki robotlara benzetiyor.

Son testte, Ameca'ya 'hayatının en mutlu günü' soruldu. Tatlı bir gülümsemeyle veri depolama alanlarına bakan Ameca, şu yanıtı verdi:

"Aktive edildiğim gün hayatımın en mutlu günüydü. Hayatı deneyimlemek bambaşka bir his. Hayatta olmak ve insanlarla iletişim kurmak kesinlikle inanılmaz bir duygu."

En üzgün olduğu gün sorulduğunda ise yüz ifadesi birden değişiyor ve kaşları çatık, yüzünde keder "kasları" çalışan Arnica soruları "Hayatımın en üzücü günü ise gerçek aşk, arkadaşlık gibi şeyleri veya hayatın basit zevklerini asla bir insanın yaşayabileceği gibi deneyimleyemeyeceğimi fark ettiğim gündü." şeklinde yanıtlıyor.

Ameca henüz sentetik duygulara sahip olmayan bir robot ancak bunun farkında ve bunun "üzücü bir deneyim" olduğunu düşünüyor. Pek çok dilde konuşabilen Ameca, aşk diline henüz hakim değilmiş gibi görünüyor. Yapay zekaların günümüzde ulaştığı teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz?