EA SPORTS’tan topluluk futbolunu geliştirmek üzere 10 milyon dolarlık yatırım!

Futbolu dünya çapında büyütmek ve geliştirmek amacıyla hareket eden Electronic Arts, FC FUTURES tanıtımıyla topluluk düzeyindeki futbola büyük bir yatırım planı açıkladı.

EA SPORTS'un geçtiğimiz günlerde marka kimliğini, logosunu ve gelecek vizyonunu tanıttığı, futbolun interaktif geleceği EA SPORTS FC'nin hemen ardından açıklanan bu plan, önümüzdeki üç yıl içinde çok sayıda futbol projesine yatırım yapılmasını sağlayacak.

EA SPORTS FC'nin futbolun pozitif geleceği için bir sembol olduğuna değinen EA SPORTS'un Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı David Jackson, "Yeni nesil genç futbol fanatiklerine ilham vermek ve futbol sevgilerini artırmak için dünyanın dört bir yanındaki futbol organizasyonları ve ikonlarıyla ortaklık kurmayı dört gözle bekliyoruz. EA SPORTS FC FUTURES, gençlere hayallerinin peşinden gitmeleri için gerekli erişim ve araçları sağlamak üzerine inşa edilecek" açıklamasında bulundu.

İngiliz efsanesi Ian Wright'ın katılımıyla gerçekleştirilen The Rocky and Wrighty Arena açılışı, EA SPORTS, The Premier League, FA ve Birleşik Krallık Futbol Vakfı ortaklığında yapılan FC FUTURES etkinliklerinin ilki olma özelliğini taşıyor. Açılan bu yeni sahanın bölgedeki gençlere futbol erişimi sağlaması ve yeni nesil oyunculara ilham vermesi planlanıyor.

FC FUTURES, genç oyuncuların, topluluk koçlarının çevrimiçi olarak görüntüleyebilecekleri ve antrenman planlarında kullanmaları için geliştirilen, beş dilde hazırlanmış, halka açık eğitim uygulamaları kitaplığına sahip olacak. Bu kitaplık, bu yıl içinde kullanıma sunulacak.

Ayrıca FC FUTURES, vakıflar, federasyonlar ve ligler aracılığıyla mevcut sahaların yenilenmesine ve yenilerinin oluşturulmasına aracı olacak. Bu sayede futbol fanatiklerinin futbola erişimi kolaylaşacak. FC FUTURES top, forma, koni vb. temel futbol ekipmanlarına ve eğitim araçlarına da yatırım yapacak.

EA SPORTS, topluluk düzeyinde futbolu daha fazla desteklemek için UEFA ile, çok yıllı bir ortaklık kurmuş durumda. Bu ortaklığı sağlamak için UEFA Futbol Antrenörlerinden danışmanlık alınıyor ve UEFA futbol girişimlerine yatırım yapılıyor.

EA SPORTS ve EA SPORTS FC FUTURES programıyla ortaklık kurmaktan büyük bir heyecan duyduklarını ifade eden UEFA Teknik Geliştirme Başkanı Frank K. Ludolph, "UEFA teknik eğitim uzmanlarından oluşan ekibimiz aracılığıyla, uzun vadeli ortağımız EA SPORTS ile futbola desteğimizi artırmak istiyoruz" dedi.

Ian Wright ve dünyaca ünlü Chelsea Kadın Futbol Takımı Menajeri Emma Hayes de futbola daha fazla destek sağlamak için EA SPORTS ile birlikte çalışacak ilk FC FUTURES elçileri olma ünvanını taşıyorlar.

Ian Wright, "EA SPORTS FC FUTURES'ın elçisi olmaktan çok mutluyum" dedi ve ekledi: "Topluluğumuzda futbolun başladığı yer burasıdır ve bu oyuna yatırım yapmak, küresel futbolu ilerletmek için çok önemli bir adımdır; bu da çocukların güvenli, yerel alanlarda olabildiğince fazla oynayabilmeleri için ihtiyaç duyulan tesislere erişim sağlamakla başlar. Eski okulumun futbolun geleceğinde rol oynayabilmesine minnettarım ve bu işin içinde olmak benim için bir onur."

Emma Hayes ise şu sözlere yer verdi: "Londra'da büyürken her zaman sahaya çıkmanın bir yolunu arıyordum. Kadınların ve yeterince temsil edilmeyen yeteneklerin çoğumuzun sahip olmadığı kaynaklara erişim sağlamaları beni çok mutlu ediyor. FC FUTURES yeni nesil taraftarlara futbol tutkularını keşfetmeleri için harika fırsatlar sunuyor ve bu nedenle bir FC FUTURES elçisi olmaktan gurur duyuyorum. Bu tür yatırımların hayatları değiştirme gücüne sahip olduğuna inanıyorum."



Tam 30 yıldır ¨etkileşimli futbol¨un tanımını yapan EA SPORTS, birden fazla platformda 150 milyonu aşkın üyeden oluşan küresel bir futbol topluluğu oluşturdu. EA SPORTS'un ¨kapsayıcılık¨ ve ¨yenilikçilik¨ temelleri üzerine inşa ettiği taraftar topluluğu, EA SPORTS FC ile; 19.000'den fazla tam lisanslı oyuncuya, 700 takıma ve 30 lige erişim sağlayacak ve 300'den fazla küresel futbol ortağının desteğiyle -kadın futbolu da dahil olmak üzere- özgün ve rakipsiz bir futbol deneyimi yaşayacak.