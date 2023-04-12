Playstation kolunu iPhone'a bağlama

Apple'ın iPhone ve iPad gibi cihazları için yakın zamanda yapılan iOS 16.4 güncellemesi, Sony'nin özelleştirilebilir ve yapılandırılabilir tuşlu en yeni PlayStation kolu olan DualSense Edge için nihayet resmi destek sağladı.iOS 16.4, iPadOS 16.4, macOS Ventura 13.3 ve tvOS 16.4 güncellemeleri, PlayStation 5 DualSense Edge kablosuz oyun kolu için destek ekleyerek Apple cihazlarıyla kullanılmasına olanak tanıyor.DualSense Edge, 26 Ocak'ta piyasaya sürülmesine rağmen, Apple cihazları şimdiye kadar yeni PlayStation kolunu desteklemiyordu ve bazı PlayStation kullanıcıları geçen ay bu eksiklikten şikayetçi olduklarını belirttiler.Eğer henbüz yapmadıysanız öncelikle oyun kolunu kullanmak istediğiniz Apple cihazınızı mutlaka yukarıdaki son güncellemeleri yaparak uygun hale getirmelisiniz.iPhone‌/‌iPad‌'den iOS 16.4 için (Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi)Mac'inizden macOS Ventura 13.3 için (Sistem Ayarları -> Genel -> Yazılım Güncellemesi)Apple TV‌'nizi tvOS 16.4'e güncellemek için (Ayarlar -> Sistem -> Yazılım Güncellemeleri) yollarını izleyebilirsiniz.

PS5 DualSense Edge Oyun Kolunu iPhone ve iPad'e Bağlama

iOS cihazınızda Ayarlar'ı açın ve Bluetooth'u seçin.

DualSense Edge kolunuzda, Paylaş düğmesine (D-Pad'in yanındaki, üstten üç çizgi çıkan minik tuş) ve PS düğmesine (başparmak çubukları arasında) aynı anda basılı tutun. Işık çubuğunun mavi yanıp söndüğünü görene kadar en az üç saniye boyunca basılı tutun.

iPhone/iPad'inizde, "Diğer Cihazlar" altında PS5 DualSense'i seçin.

Eşleştir'i seçin.

Kontrol cihazını kullanmayı bitirdikten sonra pil tasarrufu için Bluetooth ayarları ekranına dönün ve PS5 kontrol cihazının yanındaki bilgi ("i") simgesine dokunun, ardından listeden cihazı kaldırmak için Bağlantıyı Kes veya Bu Aygıtı Unut seçeneğine dokunun.