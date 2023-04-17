Discord'a Sesli Mesaj Gönderme özelliği geldi

Discord geçtiğimiz günlerde Grup Mesajlarda, Grup Direkt Mesajlarda ve mobil cihazlarda 200'den az üyesi olan sunucularda Sesli Mesaj gönderme özelliğini kullanıma sundu.

Bir düğmeye basarak (ve basılı tutarak), duymak için Voice'a girmenize gerek kalmadan bir arkadaşınıza hızlı, küçük bir sesli mesaj gönderebileceksiniz.

Sesli mesajlar, Krisp gürültü engellemenin gücünden de yararlanarak arka plandaki gürültüyü engelliyor ve mesajınızın net bir şekilde karşı tarafa ulaşmasını amaçlıyor.

Bir arkadaşınızı aramak zorunda kalmadan onun sesini duymanın en kolay yolu olarak Discord üzerinden sesli mesaj gönderebileceksiniz. Arkadaşınız bir anda gelen çağrıyı yanıtlayamıyor ya da bir sunucunun sesli kanalına katılamayacak kadar meşgul olabilir ama bu sesli mesajlarla kolayca iletişime geçmek mümkün oluyor.

Başlangıç olarak, mobil cihazlardan sesli mesaj gönderebileceğiz ama bu mesajlar tüm cihazlardan dinlenebilir olacak.

Discord'da Sesli Mesaj Nasıl Gönderilir?

Discord'da sesli mesaj göndermek kelimenin tam anlamıyla bir tuşa basmak kadar kolay. Tıpkı Whatsapp veya Instagram gibi, sohbet ekranında emoji simgesinin yanında yer alan mikrofon simgesine basarak mesajınızı kaydetmeye başlayabilirsiniz.





Kaydınızı tamamladığınızda, mikrofon ikonuna basmayı bırakmanız halinde mesajınız direkt olarak karşıdaki kullanıcıya iletilecek.

Uzun bir mesaj göndermek istiyor ve parmağınızı tuşa basılı tutmak istemiyorsanız yine Whatsapp uygulamasında olduğu gibi parmağınızı yukarı kaydırarak kilit sembolü ile ekrana basılı tutmadan dilediğiniz gibi konuşun. Kaydınız bittiğinde Gönder tuşuna basmanız yeterli olacak.