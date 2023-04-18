Harry Potter: Quidditch Champions geliyor

Warner Bros. Games Harry Potter: Quidditch Champions'ı beklenmedik bir anda duyurdu. J.K. Rowling'in hayali evreninde tüm hayranlar tarafından sevilen kurgusal spor olan hızlı tempolu çok oyunculu bir oyun olan bu oyun, yıllardır özlem duyulan bir oyun aslında. Quidditch Champions, Unbroken Studios (daha önce post-apokaliptik Battle Royale oyunu Fractured Lands ve Suicide Squad: Kill the Justice League'in birlikte geliştiricisi olarak çalışmış bir Los Angeles ekibi) tarafından PC ve konsollar için birkaç yıldır gizlice geliştiriliyor.

Oyunun henüz bir çıkış tarihi yok, ancak "sınırlı" oyun testleri için kaydolabilirsiniz

Harry Potter: Quidditch Champions bu hafta sonu, 21-22 Nisan'da sınırlı oynanabilirlik testlerine başlayacak. Kayıtlar, resmi web sitesinde mevcut olacak. Oyun, özel oyuncuların yaratılmasına izin verecek ve beklediğiniz gibi arkadaşlarınızla çevrimiçi oynayabileceksiniz.

Henüz oynanış mekaniğine dair detaylar paylaşılmış değil, ancak Harry Potter: Quidditch Champions resmi Discord kanalında belirli oyuncu rollerinden bahsediliyor.

Chaser (Kovalayıcı)

Hücum oyuncularıdır ve diğer takımın halkalarına Quaffle adı verilen topu sokmaya çalışırlar. Chaser kanalında yüksek enerjili diğer oyuncularla taktiklerinizi paylaşmanız mümkün.

Beater (vurucu)

Savunma oyuncularıdır ve Bludgers adı verilen topçukları diğer takımın oyuncularına atarak onları oyundan çıkarmaya çalışırlar. Beater kanalında, Bludger'ı kafa kafaya karşılamaya hazır diğer bireyleri bulacaksınız!





Keeper (tutucu)

Takımın kalecisidir ve diğer takımın halkalarına Quaffle'ı sokmalarını önlemeye çalışır. Bir Quidditch takımının başarısı, tutucunun korkusuzluğundan anlaşılır desek yalan olmaz. korkusuz bir Keeper kadar güçlüdür! Keskin bir göz ve eşsiz çeviklikle, diğer takımın gol atmasını engellemek bir Keeper'ın omuzlarındadır. Keeper kanalına atlayın ve diğer yetenekli oyuncularla, stresli durumlarda bile takımlarını nasıl zaferle yönlendirebildiklerini tartışın!

Seeker (arayıcı)

Takımın en önemli oyuncularındandır ve Altın Avı adı verilen küçük bir topu bulmak için uçarlar. Altın Avı, takımına 150 puan kazandırır ve oyunda sonuca büyük etki eder. Seeker olarak, Quidditch oyununun en önemli görevlerinden birini üstleniyorsunuz. Bir takım oyuncusu ve yalnız bir uçucu olarak, bir Seeker'ın ikili doğası herkes için uygun değildir, ancak seçilen yetenekli az sayıda kişi Seeker kanalında aradıklarını bulabilecek gibi görünüyor.





"Harry Potter: Quidditch Champions", Hogwarts Legacy'nin inanılmaz başarısının hemen ardından Warner Bros. Games için mükemmel bir ivme gibi görünüyor.



Henüz oyunun çıkış tarihi hakkında bilgi verilmedi, ancak Harry Potter: Quidditch Champions hakkındaki tüm yeni bilgiler için bizi takipte kalın!



