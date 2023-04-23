Kritik batarya ekipmanı yerlileştirildi

Türk teknoloji şirketi, son dönemde artan ihtiyaçlar ve yurt içinden gelen talep üzerine yerli batarya ısıtıcısı geliştirdi.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla bataryaların yüksek performans ve verimlilikle çalışmasına yönelik çabalara yenileri ekleniyor.

Lityum iyon bataryalar düşük sıcaklıklarda performans kaybına uğruyor ve ömür süresi kısalıyor. Ankara merkezli savunma sanayisi ve yüksek teknoloji şirketi Nanografi AŞ, bu sorunu gündemine alarak bir süredir üzerinde çalıştığı batarya ısıtıcısını ürüne dönüştürdü.

Savunma sanayisi, endüstriyel uygulamalar, medikal ve sağlık hizmetleri, elektronik, tarım, havacılık ve otomotiv gibi birçok sektörde kritik öneme sahip olan batarya ısıtıcısı, Türk mühendislerin çalışmaları sonucunda yerli olarak geliştirilerek üretilmeye başlandı. Böylelikle batarya teknolojilerinde kritik bir ürün daha yerli katkıyla üretilmiş oldu.

Yerli batarya ısıtıcısı, tüm batarya ekipmanlarının yerli üretilmesi sürecinde önemli bir adım olmakla birlikte büyük üreticiler için kolay temin edilebilir bir katma değer ürün olma özelliği taşıyor.

Geliştirilen batarya ısıtıcısı, 1,5 milimetre kalınlığında, 10 bin saate kadar dayanıklı ve eksi 60 dereceden 250 dereceye kadar yüksek mukavemet gösteriyor. İthal ürünlere kıyasla daha yüksek performans özellikleri bulunan batarya ısıtıcısı, batarya sektörünün ihtiyacını karşılayacağı gibi yeni geliştirmelerle farklı sorunların çözümüne de kapı aralayacak.





3 milyar dolarlık piyasa büyüklüğü

Nanografi AŞ İş Geliştirme Uzmanı Kevser Feyza Alptekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lityum iyon batarya teknolojilerinin düşük sıcaklıklarda performansının düşmesinin dünya genelinde büyük bir problem olduğunu ve özellikle mobilite halindeki araçlarda kış şartlarının batarya performansının düşmesine yol açtığını söyledi.

Firma olarak bir süredir üzerinde çalıştıkları batarya ısıtıcı ekipmanı ile lityum iyon bataryalarda yaşanan bu sorunu etkin enerji tasarrufuyla çözebildiklerini dile getiren Alptekin, şöyle konuştu:

"Yerli batarya ısıtıcımız, elektrikli araçlarda bataryayı sıcak tutmanın yanı sıra daha iyi enerji tasarrufu sağlamaya, aşınmayı azaltmaya ve motoru soğuk hava hasarlarından korumaya yardımcı oluyor. Halihazırda ithal bağımlısı olduğumuz bu ürünü yerlileştirerek öncelikli olarak ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamayı ve batarya ekipmanlarındaki bilgi birikimimizi artırmayı, teknolojik ürünlerimizdeki yerlilik payını yükseltmeyi, yüksek teknolojide yeni ihraç kalemleri oluşturmayı hedefliyoruz. Şu anda sadece batarya ısıtıcısı için belirtilen 3 milyar dolarlık piyasa büyüklüğünün 10 yıl içinde 5 katından fazla artması bekleniyorken biz de bu pazarda yerimizi almak istiyoruz."





Birçok çözüme kapı araladı

İnce bir forma sahip batarya ısıtıcısının bataryalar arasına dizildiğini ve düşük sıcaklıklarda otomatik olarak devreye girmesinin sağlandığını anlatan Alptekin, ürüne yönelik testleri tamamladıklarını ve ihtiyaçları karşılayabilir noktada olduklarını söyledi.

Alptekin, "Batarya ısıtıcısı istenen şartları sağlıyor ve günümüz teknolojisine uygun. Her geçen gün geliştirerek yüksek teknolojiye entegre hale gelmesini sağlayacağız." dedi.

Batarya ısıtıcı ekipmanının kullanıldığı alanlara ilişkin bilgi veren Alptekin, şunları kaydetti:

"Elektrikli otomobillerin yanında medikal alanda tıbbi cihazlar, hasta konforu ve tıbbi prosedürler için optimum sıcaklıkları korumak, gıda alanında ısıtıcılar, temperleme makineleri, fermantasyon gıdaları gibi yiyecek ve içecek ekipmanları, endüstriyel alanda kürleme, kurutma ve yapıştırma gibi uygulamalar, uçak kanatlarının, motor bölmelerinin ve sensörlerin buzlanmasının önlenmesi ve buzunun çözülmesi, kabin ısıtması ve diğer termal yönetim görevleri, kişisel bakım ürünleri, saç şekillendirme aletleri, ısıtıcılı battaniyeler gibi tüketici ürünleri de dahil olmak üzere birçok alanda kilit rol oynuyor."