AB sosyal medya platformlarına dev kısıtlamalar getiriyor

Avrupa Komisyonu, daha katı kullanıcı koruma kurallarıyla karşı karşıya kalacak dev sosyal medya platformlarını listeledi.

Avrupa Komisyonu yaptığı açıklamada, kullanıcıların yasa dışı içeriği silmelerine ve dezenformasyonla mücadele etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan şeffaf reklamcılığa yönelik bir AB düzenlemesi olan "Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki ilk atama kararlarını" kabul ettiğini duyurdu.



Avrupa Komisyonu, platformların Şubat ayında sağladığı verilere dayanarak, her ay 45 milyondan fazla kişinin kullandığı 17 online sosyal medya platformunu ve iki arama motorunu "çok büyük" kategorisinde sınıflandırdı.

Dev sosyal medya platformu olarak nitelendirilen uygulamalar arasında Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya devleri yer alıyor.

Google Haritalar ve Wikipedia'nın da dahil olduğu listede Alibaba, Amazon, Apple AppStore, Booking.com, Google Play, Google Shopping ve Zalando gibi alışveriş siteleri de bulunuyor.

Ayrıca Google ve Bing, "çok büyük çevrimiçi arama motorları" olarak tescillendi.

Yeni kurallar, kullanıcı verilerini agresif reklam taktiklerine karşı daha iyi korumayı amaçlıyor ve şirketlerin yasa dışı içerik veya dezenformasyona karşı daha hızlı hareket etmesini gerektirecek.

Örneğin, siyasi görüş veya cinsel yönelim gibi hassas kullanıcı verileri kişiselleştirilip reklam olarka kullanıcıların karşısına çıkamayacak.

Çocuk kullanıcıları saptamaya yönelik hedefli reklamlar da yasaklanacak.

Platformlar ayrıca, kullanıcıların yasa dışı içeriği daha kolay rapor etmelerini sağlamak zorunda ve bunları çok kısa sürede denetlemek veya silmekle yükümlü olacak.

Platformlar, Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki yeni yükümlülükleri yerine getirmek için dört ay içinde politikalarını değiştirmek zorunda kalacak.

Şirketlerin yönetmeliklere uymaması durumunda AB, yıllık cirolarının %6'sına eşit bir ceza uygulamayı planlıyor. Bu platformların kuralları tekrar tekrar ihlal etmeleri halinde ise AB bu platformların hizmetlerini yasaklayabilir.