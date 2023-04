NVIDIA RTX teknolojilerini destekleyen oyunlarını artırıyor

Şubat ayında PC'de piyasaya sürülen ve büyük beğeni toplayan Returnal, piyasaya çıkışıyla birlikte DLSS 2 ve ışın izleme desteği almıştı.



Returnal için DLSS 3 Performans Desteği

25 Nisan tarihinde Returnal, performansını daha da artıracak DLSS 3 güncellemesini alıyor. GeForce RTX 4090'da 2,2 kat artırılan kare hızları, oyunculara 180 FPS'nin üzerinde performans sağlarken; GeForce RTX 4080'de, DLSS desteği ve 140 FPS'in üzerinde oynanabilirlik sağlıyor. Diğer GeForce RTX 40 Serisi GPU'larda ise DLSS 3, ışın izleme ve tüm ayarlar maksimum seviyedeyken 4K'da 90 FPS+ oyun performansını sunuyor.







DLSS 3, DLSS 2, Reflex ve ışın izleme desteği, herhangi GeForce RTX GPU'da veya dizüstü bilgisayarda, Returnal'ı en iyi şekilde deneyimlemeyi mümkün kılıyor.



DLSS 2 Yüzlerce Oyuna Destek Sağlamaya Devam Ediyor

NVIDIA'nın oyun geliştiricilere yardımcı olmak ve oyun entegrasyonunu kolaylaştırmak için sunduğu birçok araç, eklenti ve oyun motoru entegrasyonu sayesinde DLSS 2, tonlarca oyuna eklenmeye devam ediyor.







DLSS 2 desteği alacak en son oyunlarsa şunlar:

• Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 (DLSS 2 desteğiyle erişime açık)

• GUN JAM (DLSS 2 desteğiyle erişime açık)

• STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN (DLSS 2 desteğiyle erişime açık)









Yeni #RTXON The Lord of the Rings: Gollum fragmanı da yayınlandı

Yüzüklerin Efendisi: Gollum™ 25 Mayıs'ta piyasaya sürüldüğünde, GeForce RTX donanımına sahip PC oyuncuları, DLSS 3 ve DLSS 2 ile performansı hızlandırabilecek ve mümkün olan en yüksek kare hızlarında ışın izlemeli yansımaların ve gölgelerin keyfini çıkarabilecekler. Bunlara ek olarak, tüm GeForce oyuncuları NVIDIA Reflex ile sistem gecikmesini azaltabilecek ve GeForce GTX oyuncuları, sınıfının en iyisi platformdan bağımsız NVIDIA Image Scaling(NIS) uzamsal yükseltme ve keskinleştirme algoritmasıyla performansı artırabilecek.





