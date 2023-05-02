2,9 milyon ödüllü PMPL kazananı belli oldu

Türkiye'nin en başarılı PUBG Mobile Espor takımlarının mücadele verdiği ve 2.9 milyon TL ödül havuzuna sahip olan 2023 PUBG MOBILE Pro League (PMPL) Türkiye Bahar Sezonu finallerinde şampiyon FUT Esports oldu.

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE'ın 2023 PMPL Türkiye Bahar Sezonu'nun final aşaması sona erdi. 28 – 30 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşen finallerin sonunda büyük bir çıkış yakalayan FUT Esports şampiyon oldu.

Rekabetin tavan yaptığı ve heyecan dolu maçlara ev sahipliği yapan final aşamasında FUT Esports ilk sırada yer aldı. En yakın rakibine 56 puan fark atan ekip aldıkları 189 skor ile turnuvaya damga vurmayı başardı.





Ozarox Esports'un 133 puanla 2. olduğu final aşamasında 3. sırada ise yine aynı puanla Next Rüya ekibi yer aldı. FUT Esports oyuncusu Kairos 36 skor, 41 düşürme ve 8259 verilen hasar ile finallerin en iyi oyuncusu olmayı başardı.

2023 PMPL Türkiye Bahar Sezonu'nda başarılı olan ilk 8 takım ülkemizi PMPL Avrupa Şampiyonası'na temsil etme hakkı kazandı. PMPL Avrupa Şampiyonası'na katılacak takımların listesi şu şekilde;

Takımlar:

FUT Esports

Ozarox Esports

Next Rüya

Fire Flux Esports

Regnum Carya Esports

Beşiktaş Esports

BRA Esports

Melise Esports

Ülkemizden sekiz takımın katılacağı 2023 PMPL Avrupa Şampiyonası, 8 – 11 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek ve PUBG MOBILE Espor Türkiye kanallarından canlı olarak takip edilebilecek.

Lig aşaması 20 Mart'ta başlayan ve 30 Nisan'da final aşaması sona eren 2023 PMPL Türkiye Bahar Sezonu Finalleri'nde geçen altı hafta boyunca 20 PUBG MOBILE espor takımı, PMPL Türkiye Bahar Sezonunda en iyi 16 takım arasına girip bu aşamaya katılabilmek için mücadele etti. Takımlar, 2.9 milyon TL (150 bin dolar) değerinde devasa bir ödül havuzuna da erişti.