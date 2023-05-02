Intel işlemcilerinin ismini değiştiriyor

Intel'in 14. Nesil Meteor Lake işlemcileri'ne dair bazı performans kıyaslamaları sızdırıldı.

Ashes of Singularity sitesindeki performans kıyaslamaları veritabanında Intel'in 14. Nesil Meteor Lake işlemcisi görüntülendi. İşlemcinin isminin ise Core Ultra 5 1003H kod adıyla sızması dikkat çekti. Bu isim değişikliği ise Intel tarafından da doğrulandı.



Intel'in Küresel İletişim Direktörü Bernard Fernandes, "Core i" markasını taşıyan işlemcilerin, yeni Core Ultra olarak yeniden adlandırılacağını onayladı.

Bunun nedeninin 14. Nesil Meteor Lake işlemcinin numaralandırmasının 14 yerine on ile başlaması olduğu iddia edildi. Bu, Meteor Lake işlemcilerinin 10. Nesil serisinin bir parçası olduğu anlamına geliyor.



"Ultra" kısmının değişken olabileceği ve yalnızca yeni SKU'lar için geçerli olabileceği de iddia edildi. Yeni nesil istemci ürünlerinin geliştirilmesi sürecinde şirketin bir dönüm noktasında olduğunu belirtiyor.



Intel, yılın ikinci yarısında Raptor Lake serisini de yenilemeye hazırlanıyor. Bu yenilik, yeni nesil Core serisinin bir parçası mı olacak ve eğer öyle olursa Raptor serisinin ismi de değişecek mi hep birlikte göreceğiz.