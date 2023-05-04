Diablo 4 canlı yayınında tüm detaylar anlatılacak!

Blizzard, önümüzdeki hafta canlı yayında Diablo 4'ün lansman sonrası deneyimine ilişkin planlarını açıklamaya hazırlanıyor.



Resmi Diablo Twitch ve YouTube kanallarında 10 Mayıs'ta yayınlanacak olan sunum, sezonların, kozmetiklerin ve oyunun isteğe bağlı Battle Pass'inin nasıl çalışacağını ayrıntılarıyla açıklamayı vaat ediyor.



Canlı yayın, kafamızdaki soruları detaylı şekilde yanıtlayacak gibi görünüyor. Yayın, Diablo franchise genel müdürü Rod Fergusson, yardımcı oyun direktörü Joseph Piepiora, ürün yönetimi direktörü Kegan Clark ve topluluk direktörü yardımcısı Adam Fletcher'ın görüşlerini içerecek.



Diablo 4'ün savaş biletini tamamlamak yaklaşık 80 saatlik oynanış gerektircek. Tam detaylı olmayan ama hikaye içeriğinden oluşan bir bilet olacağı söyleniyor.



Her sezonun üç ay sürmesi ve tıpkı Diablo 3'teki gibi periyod sonunda oyuncunun 1. seviyede yeni bir karakterle yeniden başlaması bekleniyor.



Oyuncular, karakterlerinin seviyesini yükseltmeye yardımcı olmak için sezon boyunca çeşitli görevler yaparak, finalde 100. seviyeye çıkmaya çalışacak.



Yardımcı oyun direktörü Joseph Piepiora'nın bir röportajda açıkladığına göre her sezon bir hikaye içeriği olacak. Hikayeler aslen sezon mekaniklerini anlamamıza yardımı olan ve yeni görev serileri ile oyuncuları Diablo'ya bağlayan dinamikler olacak.



Blizzard geçtiğimiz günlerde Diablo 4'ün 12-14 Mayıs tarihlerinde son bir açık beta hafta sonu alacağını duyurmuştu.

Açık beta, oyuncuların Kısım 1'in tamamına ve ilk Bölge'ye erişim sağlayacak ayrıca Seviye 20 sınırına kadar bir karakter oluşturmalarına izin verecek. Diablo 4, 6 Haziran'da PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 ve PS4'te piyasaya sürülecek.

