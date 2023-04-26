Diablo IV Korunak'ın kahramanlarını çağırıyor. 6 Haziran 2023'te çıkmaya hazırlanan ve merakla beklenen Diablo IV, kullanıcıların oyunu oynayıp sunucuların altyapısını test edebilmesi için Sunucu Saldırısı hafta sonunda sunucularının kapılarını aralıyor.
Diablo IV çıkış gününden önce sunucularını açıyor
6 Haziran 2023'teki çıkışa hazırlanmak adına herkesin Diablo IV oynayıp sunucuların altyapısını test edebilmesi için sunucularını açıyor.
Diablo tarafı sunucularının dayanıklılığını test ederken, 12 Mayıs saat 22.00 ila 14 Mayıs saat 22.00 arasında tüm Windows PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 ve PlayStation 4 kullanıcıları Korunak'ı, Yanan Cehennemlerin ordularına karşı savunabilecek.
Konsollar için ekran paylaşımlı işbirliği modu ve platformlar arası oynanışla platformlar arası ilerleme desteği de olacak.
Diablo IV'ün Sunucu Saldırısı esnasında oynanabilecek olan sürümü önceki açık beta hafta sonlarındakine benzer olacak. Ayrıca katılmak isteyen oyuncular için yeni ödüller de var.
Sunucu Saldırısı Hafta Sonunda Oyuncuları Neler Bekliyor?
- Beta hafta sonlarındaki karakter ilerlemeleri bu hafta sonuna aktarılmayacak. Yeni bir sınıf veya dizilim denemenin tam sırası!
- Başlangıç ve I. Kısım'ı oynayarak Kırık Tepeler'in tamamını keşfe çıkın. Azami karakter seviyesi bu hafta sonu için 20. seviyeye kadar olacak.
- Teçhizatınızı tamir ettirmek, yeni teçhizat almak, iyileştirme iksirlerinizi yükseltmek ve Zulanıza erişmek için Kyovashad kasabasını ziyaret edin. Ayrıca, Korunak'ın zengin hikayesinde deneyimleyebileceğiniz bir sürü görev, dövüş becerilerinizi geliştirebileceğiniz dünya etkinlikleri ve efsanevi teçhizatlar bulabileceğiniz zindanlar sizi bekliyor.
- Bu hafta sonunun en büyük zorluğu olan açık dünya baş düşmanı Ashava karşısında şansınızı denemeyi sakın unutmayın!
- İlk Zayiat unvanı (bir karakterle Kyovashad'a ulaşıldığında açılır), Erkenci Seyyah unvanı (bir karakterle 20. seviyeye ulaşıldığında açılır), Beta Kurt Bohçası görünümü (bir karakterle 20. seviyeye ulaşıldığında açılır) ve yeni ödül Ashava'nın Çığlığı binek ganimeti (Ashava 20. seviye bir karakterle alt edildiğinde açılır) gibi oynayarak kazanabildiğiniz ödülleri kaçırmayın.