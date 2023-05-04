Xiaomi, Huawei'ye karşı dava açtı!

Mart ayında Huawei, Xiaomi'ye teknoloji patentlerinden dördünü ihlal ettiği iddiasıyla dava açmıştı ve şimdi Xiaomi'nin ilgili makamlardan bir kamera özelliği için bir patenti geçersiz kılmaya çalıştığı kulislerde konuşuluyor.

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'ne göre, Xiaomi yakın zamanda ZL201380073251.6 başvuru numarasıyla bir Huawei patenti için geçersizlik talebinde bulundu. Patent, akıllı telefon kullanıcılarının panoramik fotoğraflar çekmesine yardımcı olan "Panoramik görüntüler çekmek için bir özellik ve cihaz" adını taşıyor.



Örnek panoramik kamera patenti

ZL201380073251.6 patenti, Huawei'nin Xiaomi'yi ihlal etmekle suçlayıp dava açtığı dört patentten biri.

Huawei'nin Xiaomi'ye dava açtığı patentler şunlar:

ZL201110269715.3 – "Kontrol sinyali göndermek için özellik ve cihaz" ZL201010137731.2 – "Taşıyıcı Toplama, Baz İstasyonu ve Kullanıcı Ekipmanı Sırasında ACK/NACK Bilgilerinin Geri Bildirimi İçin Özellik" ZL201380073251.6 -"Panoramik görüntüler elde etmek için özellik ve cihaz" ZL201810188201.7 – "Ekranı ve akıllı telefonları kilitleme özelliği"

Xiaomi'nin açıklaması: İnternette yayılan haberlerin ardından Xiaomi, her iki şirketin de bu konuda pazarlık yaptığını belirtti.

Xiomi şu anda hakkında yapılan pantent suçlamalarından yalnızca birini düşürmek için dava açtı ve başka bir hamle yapmazsa diğer üç patent için Huawei ile yüzleşmek zorunda kalacak.