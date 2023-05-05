Beyaz Saray'da yapay zeka zirvesi gerçekleşti

Google'ın ana kuruluşu Alphabet, Microsoft, OpenAI ve Anthropic'in üst yöneticileri, yapay zekayı görüşmek üzere ABD Başkan Yardımcısı Harris ve üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

Perşembe günü yapılan iki saatlik toplantıda Google'dan Sundar Pichai, Microsoft'tan Satya Nadella, OpenAI'den Sam Altman ve Anthropic'ten Dario Amodei'nin yanı sıra Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Biden'ın Özel Kalem Müdürü Jeff Zients, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Lael Brainard ve Ticaret Bakanı Gina Raimondo gibi yönetim yetkilileri yer aldı.

Beyaz Saray'da gerçekleşen yapay zeka zirvesi niteliğindeki iki saatlik toplantıda Google'dan Sundar Pichai, Microsoft'tan Satya Nadella, OpenAI'den Sam Altman ve Anthropic'ten Dario Amodei'nin yanı sıra Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Biden'ın Özel Kalem Müdürü Jeff Zients, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Lael Brainard ve Ticaret Bakanı Gina Raimondo gibi yönetim yetkilileri yer aldı.

Toplantı öncesi teknolojiye yön veren büyük topların, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve üst düzey yöneticiler ile görüşeceği biliniyordu. ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımı ve yapay zeka chat botu ChatGPT'yi denemesi sürpriz olabilir.

Beyaz Saray'daki kaynağın açıklamasına göre, toplantıya "uğrayan" Biden'ın da ChatGPT'yi kullandığını aktardı. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "Biden, ChatGPT hakkında kapsamlı bir şekilde bilgilendirildi ve chat botunu kendisi de denedi" dedi.

Biden'In yetkilileri yapay zekanın gelişimi ve kullanımı hakkında uyardığı ve daha sıkı denetim istediği belirtiliyor.

ChatGPT ve Bard gibi konuşma botlarının, yapay zekanın gelişi konusunda korkutucu noktalara işaret ettiği ve çok tartışıldığı biliniyor.

Beyaz Saray'daki görüşmede, yöneticilere, ürünlerinin güvenliğininden onların sorumlu olduğu hatırlatıldı. Biden yönetimi, teknoloji konusunda ipleri en baştan ele almak istiyor ve yapay zekaları kapsayacak yeni düzenlemeler yoluna gitmek istiyor.



OpenAi CEO'su Sam Altman, ABD yöneticileri ile pozitif bir toplantı geçirdiklerini şu sözlerle ifade ediyor: "Beklenmedik şekilde yapılması gerekenler konusunda aynı sayfadayız"

Yapay zekaları da kapsayan teknolojik düzenlemeler yolda görünüyor

ABD Başkan Yardımcısı Harris açıklamasında gelişen teknolojinin yaşam standartlarını artırma potansiyeline sahip olduğunu fakat mahremiyet ve güvenlik gibi bazı konularda endişe uyandırabileceğini söyledi.

Biden yönetimini, Avrupa ülkelerinin çoğuna kıyasla teknoloji ve yapay zeka konularında sert ve tutucu tavırdan çok denetleyici ve işbirlikçi bir yol izleyeceğe benziyor.

Üst düzey yetkililerden birinin yaptığı açıklamaya göre bu bir yarış değil ve ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Konseyi ile yakın bir çalışma yürütülüyor.

Geçtiğimiz ay kendisine yöneltilen yapay zekaların tehlikeli olup olmadığına dair soruya Biden, "Zamanla göreceğiz. Olabilir." şeklinde yanıt vermişti.



Yapay zekanın babası olarak bilinen Geoffrey Hinton, gelişmeleri korkutucu olarak nitelendirmiş ve pişmanlık duyduğunu açıklamıştı.



Daha öncesinde de Elon Musk bu teknolojinin kullanıma açılmasının durdurulmasını istemiş ancak hemen ardından kendisinin de benzer bir yapay zeka üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Bunu gerçekten tehlikeli bulduğu için mi yoksa rekabetten kaçındığı için mi söylediğini pek de kestiremiyoruz.



Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise tehlikelerden çok yapay zekaların ve gelişmelerin nasıl en verimli şekilde kullanılabileceğine odaklanılması gerektiğini düşünüyor.



