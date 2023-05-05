Hubble Uzay Teleskobu, "olağanüstü parlak" galaksiler görüntüledi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, birbirileriyle etkileşim içerisinde bulunan "olağanüstü parlak" galaksiler fotoğrafladı.



NASA yaptığı açıklamada, galaksilerin merkezindeki küçük bir bölgeden çok yüksek enerji yayıldığını ve bunun "olağanüstü parlaklığa" yol açtığını ifade etti.



NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan bu yeni görüntü, AM 1214-255 olarak bilinen etkileşim halindeki gökadaları gösteriyor. Bu galaksiler aktif galaktik çekirdekler veya AGN'ler içeriyor. AGN ismi, bir galaksinin olağanüstü derecede parlak merkezi bölgesine veriliyor. Aşırı parlaklığına, galaksinin kalbindeki süper kütleli bir kara deliğe dönen madde neden oluyor.

Normale göre daha fazla enerji yayan bu küçük merkezin "aktif galaksi çekirdeği" (AGN) olarak adlandırıldığı kaydedilen açıklamada, bu parlaklığa galaksinin kalbindeki "süper kütleli kara deliğin" neden olduğu ifade edildi.

Hubble, AGN fiziğini, karadelikleri, ana galaksi yapısını ve daha fazlasını araştıran gökbilimciler için bir kaynak olması için kullanılıyor ve AGN'ler hakkında daha detaylı verilere ulaşmak amacıyla bir AGN araştırmasının parçası olarak merkeze en yakın galaksiyi gözlemlediği belirtiliyor.



Hubble Muazzam Bir Kara Deliğin Evine BGözünü Dikmiş Durumda

Seyfert galaksileri, süper kütleli kara deliklerden güç alan aktif galaktik çekirdekler veya AGN'ler içeriyor. Yukarıda da açıkladığımız gibi AGN'ler son derece parlaktır, çünkü kara delik kendisine çok yaklaşan materyali yutarken tüm elektromanyetik spektrumdaki radyasyon üretilir.

Seyfert galaksileri, diğer AGN türlerinden biraz farklı çünkü kara deliği çevreleyen galaksi tespit edilebilir. AGN'lerin parlaklığı, genellikle ev sahibi galaksilerin parıltısını yok edebilir.









NGC 4395'teki galaktik çekirdek, diğer AGN'lere kıyasla nispeten düşük bir parlaklığa sahip ve kara delik, Güneşimizin kütlesinin yaklaşık 10.000 katı.





Bir cüce gökada olan NGC 4395, genellikle bir gökadanın merkezinde bulunan sıkı bir şekilde kümelenmiş yıldız grubu olan galaktik şişkinliğin olmaması nedeniyle aynı zamanda benzersiz bir Seyfert gökadası.







