12GB RAM'li Xiaomi Civi 3 sızdırıldı

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 SoC tarafından desteklenen Xiaomi Civi 2, geçen yıl Eylül ayında Çin'de piyasaya sürülmüştü. Şirketin yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlandığı söyleniyor.

Xiaomi Civi 3'ün özellikleri neler?

Xiaomi, Xiaomi Civi 3'ün varlığını henüz resmi olarak doğrulamasa da, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan (MIIT) telefon için sertifika aldığı iddia ediliyor. Söylentilere göre yeni akıllı telefon 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama ile gelecek.



Ek olarak, Xiaomi Civi 3, MediaTek Dimensity 8200 mobil işlemciye sahip olmanın yanı sıra 32 megapiksel çift selfie kamera ile gelecek. Önceki sızıntıları da hatırlayacak olursak, 5G'yi destekleyecek olan cihaz, FHD+ 120Hz OLED bir ekrana sahip olacak.

İlham aldığı önceki modeli Xiaomi Civi 2, geçen yıl Eylül ayında 8GB RAM + 128GB depolama sürümü piyasaya sürülmüştü.