Hogwarts Legacy satış rakamları 'büyülüyor'

Hogwarts Legacy, satışlarda önemli bir kilometre taşına daha ulaştı. Büyücülük dünyasında geçen sürükleyici açık dünya aksiyon rol yapma oyununun satışları tüm platformlarda 15 milyonu aştı ve bu süreçte 1 milyar dolar hasılat elde ederek Warner Bros'un bugüne kadarki en büyük oyun lansmanını yaptı.

Satış rakamları, birinci mali çeyreğin sonu olan 31 Mart'ta açıklandı. Hogwarts Legacy yayınlandığı 10 Şubat'tan beri, 2 aydan kısa sürede etkileyici başarısını sürdürdü. Play Station 4 versiyonunun yeni yayınlandığı düşünülürse, bu rakamların önemli ölçüde artması bekleniyor.



(Araknafobi modu açık)



Oyun geçtiğimiz günlerde yaptığı Araknafobi güncellemesiyle, oyundaki örümceklerin çok daha az korkutucu görünmesini sağlayan bir mod getirmişti.