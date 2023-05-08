iPhone kurtarma modu nedir ve kilitli iPhone'ları geri yüklemek için nasıl kullanılır?

Acil bir durumda, iPhone kurtarma modunun ne olduğunu bilmek oldukça önemli. Telefonunuz tamamen donmuşsa veya bir bilgisayar ya da başka bir cihaz onu tanımıyorsa, iPhone'unuzun çalışmasını sağlamak için son çare olarak kullanılabilir. Aynı zamanda, çok sayıda yanlış parola girişimi nedeniyle devre dışı kalmış bir iPhone'u açmak için kullanabileceğiniz bir yöntemdir.

iPhone'unuzun yan tuşlarının çalıştığını ve elinizin altında bir bilgisayar ya da Mac olduğunu farz ederek; kilitlenen telefonunuzu kurtarma yolunu anlatıyoruz.

iPhone nasıl kurtarma moduna alınır ve geri yüklenir?

1. iPhone'unuzu bir Mac'e veya iTunes yüklü bir PC'ye takın

2. Bilgisayarınızda yüklü olma durumuna göre Finder ya da iTunes'u açın

3. Yandaki ses tuşlarını kullanarak: Sesi aç, ardından sesi kıs, ardından Kurtarma Modu etkinleştirilene kadar iPhone'daki yan düğmeyi basılı tutun. (Yani solda önce yukarı, sonra aşağı ve ardından sağ tuşu basılı tutma)

4. Finder veya iTunes uygulamasında iPhone'u açın

5. Önce iPhone'u güncellemeyi veya ekrandaki komutları kullanarak geri yüklemeyi deneyin

6. iPhone'unuzu gerektiği gibi yeniden kurun





Önemli Not: Bu kılavuzu, iPhone'unuzun hala işlevsel düğmelere sahip olduğunu varsayarak hazırladık. Telefonunuz gerekli tuşlara basmanızı engelleyecek şekilde hasar görmüşse (Yukarıdaki 1,2 ve 3. nolu tuşlar), tamir ve geri yükleme için Apple'a götürmeniz gerekebilir.