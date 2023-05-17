iPhone'unuz 15 Dakikalık Eğitimle Sizin Sesinizle Konuşabilecek

Apple; bilişsel, görme, işitme ve hareket erişilebilirliğini iyileştirmek ve ayrıca konuşmayan veya sınırlı konuşma kapasitesine sahip kullanıcılar için bir dizi yeni yazılım özelliğinin önizlemesini sundu.

Şirket özellikleri açıklarken, engellilik yelpazesindeki ihtiyaçları karşılamak için topluluk gruplarıyla işbirliği içinde araçlar geliştirmeye çalıştığını paylaştı.

CEO Tim Cook, "Apple'da her zaman en iyi teknolojinin herkes için geliştirilmiş teknoloji olduğuna inandık" dedi ve ekledi "Bugün, herkesin sevdiği şeyi yaratma, iletişim kurma ve yapma fırsatına sahip olması için teknolojiyi erişilebilir kılma konusundaki uzun geçmişimize dayanan inanılmaz yeni özellikleri paylaşmaktan heyecan duyuyoruz."

'Canlı Konuşma' özellikleri arasında, kullanıcıların telefon görüşmeleri veya FaceTime sırasında cihazın yüksek sesle söylenmesi için söylemek istediklerini yazmalarına olanak tanıyan bir geliştirme daha bulunuyor. Ayrıca bu konuşmalarda kolaylık olması için sıkça kullandıkları cümleleri kaydetmelerine de imkan veriliyor.

Ek olarak, ALS teşhisi konmuş kişiler gibi konuşma yeteneğini kısmen kaybeden veya uzun süre konuşamayan kişilere yönelik sentezlenmiş bir ses olan yeni 'Kişisel Ses' de bu özellikler arasına eklendi.

Personal Voice'ı eğitmek ve etkinleştirebilmek için, kullanıcılardan 15 dakika boyunca rastgele bir dizi metin okumaları istenecek. AI kullanılarak seslerinin sentetik bir versiyonu oluşturulacak. Canlı Konuşma daha sonra yüksek sesli metin mesajlarını kullanıcının kendi sesiyle okuyabilecek.

Bu özellik, seslerinin kullanımından endişe duyanlar için göz korkutucu olsa da Apple, kullanıcıların seslerinin cihaza kaydedildiğini ve bilgilerinin gizli ve güvende tutulduğunu vurguluyor.