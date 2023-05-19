Denizaltılar milli ve modern sistemlerle modernize ediliyor

Türk donanmasının envanterinde bulunan 4 Preveze sınıfı denizaltının modernizasyonu projesinde, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM AŞ) tedarik sorumluluğundaki bazı kritik sistemlerin kabul faaliyetleri başarıyla tamamlandı.

STM'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, Türkiye'nin savunma sanayi ve milli teknoloji hamlesinde önemli bir rol üstlenen şirket, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının milli sistemlerle donatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. STM, Denizaltı Filosu Komutanlığının "mavi vatan"daki önemli unsuru Preveze ve Gür sınıfı denizaltılarda iki önemli gelişmeye imza attı.

Şirket, ilk olarak SSB tarafından başlatılan ve Preveze sınıfı denizaltıların modernizasyonunu kapsayan PREVEZE-YÖM Projesi'nde bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

4 denizaltının modernize edileceği proje kapsamında, TCG Preveze denizaltısının tasarım aşamalarının devamı esnasında teslim edilmesi gereken atalet seyir sistemi, CTD problar, soğutulmuş su sistemi ve statik inverterlerin deniz kabul tecrübelerini geçen yıl tamamlayan STM, bu kez sistemlerin kabul faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Projede, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan TCG Preveze, TCG Sakarya, TCG 18 Mart ve TCG Anafartalar denizaltılarının modernizasyonu yapılacak. STM, projede 9 sistemin tedarik faaliyetleri ve proje kapsamında tedarik edilen sistemlerin tamamının platform sorumluluğunu üstlendi.

Denizaltıların beyni milli imkanlarla modernize edilecek

Şirket, ikinci olarak Gür sınıfı denizaltılarda Milli Savaş Yönetim Sistemi platform entegrasyonu işini de gerçekleştirecek.

TÜBİTAK BİLGEM ile STM arasında imzalanan sözleşmeyle şirkete, "Gür Sınıfı Denizaltılara Advent-Müren Savaş Yönetim Sistemi Entegrasyonu Projesi" kapsamında platform entegrasyon sorumluluğu verildi.

TÜBİTAK BİLGEM ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında 5 Aralık 2022'de Gür Sınıfı Denizaltılara Advent Müren Savaş Yönetim Sistemi ile AKYA Entegrasyonu Projesi için imzalar atılmıştı.

MÜREN Savaş Yönetim Sistemi ailesine sahip Preveze ve Ay sınıfı denizaltılara, milli torpido AKYA atış yeteneği kazandırılmıştı. TÜBİTAK BİLGEM ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında imzalanan sözleşmeyle söz konusu yetenek Gür sınıfı denizaltılara da kazandırılarak, denizaltıların beyni olan Savaş Yönetim Sistemi milli imkanlarla modernize edilmiş olacak.

"Mavi vatan" vurgusu

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, denizaltı tasarım, inşa ve modernizasyon alanlarında Türkiye'de birçok ilke imza attıklarını bildirdi.

Şirketin denizaltılara yönelik çalışmalarını paylaşan Güleryüz, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağımız ve teknolojimizle donanmamızın ve kardeş ülkelerin denizaltılarında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan biri olan PREVEZE-YÖM Projesi'nde 4 adet sistemin kabul faaliyetini başarıyla geride bıraktık. Ay ve Preveze sınıfı denizaltıların modernizasyon projelerinde edindiğimiz milli mühendislik tecrübemizi, Gür sınıfı denizaltılara aktaracak yeni bir anlaşmaya da TÜBİTAK BİLGEM ile imza attık. Mavi vatanda donanmamızın caydırıcılığını artırmak ve gücüne güç katmak için faaliyetlerimizi ve gayretlerimizi aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz. Projelerimizin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Türk donanmasının denizaltı modernizasyon ve inşa projelerinde önemli görevler üstlenen STM, ana yüklenicisi olduğu 2 Ay sınıfı denizaltının modernizasyonunu 2015 yılında tamamlamıştı. Halen 4 Preveze sınıfı denizaltının modernizasyonunda pilot ortak olarak sistem tedarik ve platform entegrasyonu faaliyetlerini sürdüren şirket, Pakistan'ın sahip olduğu Fransız yapımı Agosta 90B Khalid sınıfı denizaltıların modernizasyonunda da 2016 yılından beri ana yüklenici olarak görev yapıyor. Agosta 90B Modernizasyon Projesi'nde ilk iki denizaltıyı teslim eden STM, üçüncü denizaltının modernizasyon çalışmalarını Pakistan'da sürdürüyor.

Diğer taraftan, STM mühendisleri, milli imkanlarla dizayn edilen küçük boyutlu STM500 denizaltısının mukavim tekne test üretimine de geçen yıl başladı. Şirket, insansız su üstü ve insansız denizaltı çalışmalarında AR-GE faaliyetlerine de devam ediyor.