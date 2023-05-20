NASA, aya iniş yapmak için Jeff Bezos'un Blue Origin'ini seçti

Nasa, 50 yılı aşkın bir süredir ilk kez astronotları Ay'a döndürmeyi amaçlayan Artemis programı kapsamında aya iniş yapan ikinci şirket olarak Jeff Bezos'un Blue Origin şirketini seçti.

ABD'li uzay ajansı, 2021 yılında 3 milyar dolarlık bir anlaşmayla bu görevi Elon Musk'In Space X'ine vermişti ve bu durum Jeff Bezos tarafından oldukça tartışmalı bulunmuştu.





SpaceX'in Starship sistemi kullanılarak yapılması planlanan bu ilk görevler, önümüzdeki on yılın sonlarına doğru gerçekleşecek.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, Cuma günü Washington'da düzenlenen bir etkinlikte "Daha fazla rekabet istiyoruz, iki uzay aracı istiyoruz" dedi. "Bu, güvenilirlik ve yedeklilik demektir. Nasa'ya ve Amerikan halkına fayda sağlar."

Bugünkü duyuru Amazon'Un kurucusu Jeff Bezos ve Northrop Grumman ile bir ortaklık yürüten savunma sanayii girişimcisi Dynetics Inc şirketi için neredeyse deja vu hissiyatı veriyor.





Bu şirketler, ilk ay aracı tedarik programının bir parçası olan 2021 sözleşmesini SpaceX'e kaybetmişti. Nasa, bu program kapsamında en fazla iki şirket seçebileceğini belirtmiş, ancak bütçe kısıtları nedeniyle yalnızca SpaceX ile anlaşmaya gitmişti.

Bu yeni sözleşme, 2000 yılında Bezos tarafından kurulan Blue Origin için şimdiye kadarki en büyük anlaşma niteliği taşıyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, SpaceX ile yüksek profilli ticari ve devlet uzay sözleşmeleri için rekabet edebilmek için şirkete milyarlarca dolar yatırım yaptı.

Blue Origin, 2021'de kaybettikten sonra, Nasa'nın Blue Moon iniş aracının ikinci plana atılmasını önce denetim kurumuyla, ardından mahkeme kararıyla döndürmeye çalışsa da başarılı olamamıştı.





Blue Origin ve yasama organları, NASA'nın ticari rekabeti teşvik etmesi ve uzay ajansının ay için yedek bir ulaşım aracı olması için ikinci bir uzay aracı sözleşmesi kararı alması baskı yapmıştı. NASA, nihayet 2022'nin başlarında ikinci bir iniş aracı sözleşmesi programını duyurmuştu.

O zamanlar NASA başkanı Bill Nelson, "İşte, size rekabet sözü veriyorum" demişti.

Jeff Bezos bir Twitter gönderisinde bu yolculuğun bir parçası olmaktan onur duyduğunu belirtti. Astronotlar Ay'a sadece ayak basmayacak, orada kalacaklar diye Bezos, sözlerine şunları ekledi: "Birlikte kaynama sorununu çözeceğiz ve LOX-LH2'yi depolanabilir bir itici gaz kombinasyonu haline getirerek tüm derin uzay görevleri için en son teknolojiyi ileriye taşıyacağız"

Blue Origin, aya iniş için kurumsal ortaklarını şimdiden belirledi: Lockheed Martin, Boeing, uzay aracı yazılım firması Draper ve robotik firması Astrobotic.





Daha önce Blue Origin'in 2021'deki başarısız Blue Moon teklifinde önemli bir ortak olan Northrop Grumman, eski rakibi Dynetics'e katılmak için takım değiştirdi.

Nasa'nın Artemis Ay görevleri için çoklu uzay aracı planı, astronotları Lockheed tarafından inşa edilen Orion kapsülü ile ay yönüne fırlatan Space Launch System roketini içeriyor. Bu, uzayda birleşerek mürettebatı Ay yüzeyine kadar taşıyacak olan bir ay iniş aracına bağlanacak.