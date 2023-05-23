GTA 6 ne zaman çıkacak? (2023) GTA 6'nın çıkış tarihine dair söylentiler...

Yayıncı Take-Two tarafından Grand Theft Auto 6'nın 2024'te geleceği ima edildi ve nihayet yaklaşık 10 yıl sonra yeni bir GTA oyunu yolda diyebiliyoruz.

Önümüzdeki Eylül ayında, hala çok sevilen ve oynanan oyun Grand Theft Auto V'in PlayStation 3 ve Xbox 360 için ilk kez piyasaya sürülmesinden bu yana on yıl geçmiş olacak. Son derece popüler açık dünya serisinin hayranları, artık yeni oyun için sabırsızlanmaya başladı desek yeridir.

Rockstar Games, Şubat 2022'de GTA VI'nın gelişiminin iyi ilerlediğini resmi olarak doğrulamıştı. Bu duyuru, bu son derece başarılı oyun serisinin sonraki bölümüne yönelik beklentiyi daha da artırdı.

Bir ay önce, sektör uzmanları GTA VI'nın potansiyel olarak Nisan 2023 ile Mart 2024 arasında süren 2024 mali yılında piyasaya sürülme olasılığı hakkında tahminlerde bulundu. Bu tahminler, Take-Two'nun bu mali yıl için 9 milyar dolarlık net gelir beklentisi tahminine dayanıyordu.

Ancak, 2023'ün 4. çeyreği için dün düzenlenen en son kazanç raporu ve konferans görüşmesi, durum hakkında daha net bir resim sundu. Take-Two, önceki yıla göre %55'lik bir artışı temsil eden 5.28 milyar $'lık net gelir beklentisini açıkladı. Bu etkileyici büyümenin temelinde GTA V, GTA Online, Red Dead Redemption 2 ve Zynga'nın toplam gelire 1,4 milyar dolar katkıda bulunan mobil portföyünün güçlü performansı yeralıyor.

Dahası, Take-Two, yaklaşan üç mali yıl için revize edilmiş projeksiyonları açıkladı. Şirket şimdi 2024 mali yılı için 5.45 milyar dolar ile 5.55 milyar dolar arasında net rezervasyon bekliyor, bu da önceki 9 milyar dolarlık tahminden bir düşüş anlamına geliyor. Ayrıca, Star Wars: Hunters da dahil olmak üzere gelecek mali yıl için planlanan oyundizisi incelendiğinde, GTA VI'nındahil edilmediği açıkça görülüyor. Bu, piyasaya sürülmesinde bir gecikme olduğunu güçlü bir şekilde işaret ediyor ve muhtemelen oyunun çıkışı 2025 mali yılına kadar sürebilir.

Take-Two, Nisan 2024'ten Mart 2025'e kadar uzanan mali yıl için güçlü bir iyimserlik sergiliyor ve 8 milyar doların üzerinde net rezervasyon öngörüyor.

CEO Strauss Zelnick, bu dönemi "heyecanla beklenen bir yıl" olarak tanımlayarak, şirketin "yeni endüstri standartları belirleyecek" birkaç "çığır açıcı" oyunu tanıtma planları olduğunu açıkça ifade etti. Bu açıklamalar, yeni bir Grand Theft Auto oyununun planlarına dahil edilme olasılığını güçlü bir şekilde işaret ediyor.

Yatırımcı çağrısı sırasında, birçok analist Take-Two yöneticilerinden 2025 mali yılında piyasaya sürülecek oyunlar hakkında bilgi almaya çalıştı, ancak yöneticiler susmayı tercih etti ve herhangi bir detay açıklamadı.

Ancak şuna değinmeden de geçemeyiz ki, Take-Two, 2026 mali yılında daha da büyük bir performans öngörüyor. Bunun sebebi, GTA VI'nın potansiyel sürekli geliri, özellikle çok beklenen çevrimiçi modu ve Cloud Chamber tarafından şu anda geliştirilen yeni BioShock oyunu olabilir. BioShock oyunuyla ilgili duyuru 2019'un sonlarında yapılmış ve geliştiriciler, projenin birkaç yıl daha devam edeceğini belirtmişlerdi. Bu zaman çizelgesini göz önünde bulundurarak, 2025 takvim yılı içinde bir lansman oldukça olası görünüyor. Bu piyasaya çıkışın Take-Two'nun net rezervasyonları üzerinde önemli bir etkisi olabilir, çünkü portföylerindeki diğer fikri mülkiyetlerin pek çoğu bu kadar büyük bir etkiye sahip olma potansiyeline sahip değil.

GTA VI ile ilgili olarak, şu anda mevcut olan tek güvenilir söylenti, oyunda iki oynanabilir başkarakter olacağı. Biri erkek bir karakter ve bir Latin kadın karakter, ki bu seride bir ilk olacaktır. Bu karakterlerin gerçek hayattaki banka soyguncuları Bonnie ve Clyde'dan ilham alındığı söyleniyor.