Gençlere cihaz desteğinin telefon satışlarını ilk aşamada yüzde 20 artırması bekleniyor

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayar desteğine ilişkin kararı değerlendirirken, "Uygulama ve esasların belli olması, üreticilerin stok seviyelerinin uygun olması durumunda gençler hızlı şekilde aksiyon alacaktır. Başta ihtiyaçlarını erteleyenler olmak üzere hak sahibi olan gençlerin yüzde 20'sinin hızlı şekilde alım yapacağını tahmin ediyoruz, yüzde 30'a da ulaşabilir. Toplam cihaza yansıması ise yüzde 20 artış şeklinde olur." dedi.

Söz konusu düzenleme çerçevesinde, satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış yükseköğretim öğrencileri, satış fiyatı 9 bin 500 lirayı aşmayan mobil telefon ile bilgisayar cihazları için bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin 500 lira olan destekten faydalanabilecek.

Hem karar içeriği hem de kararın tüketicilere ve ekonomiye getireceği faydaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, sektörün ve gençlerin, kararın bir an önce yürürlüğe girmesini beklediğini söyledi.

Gençlerin bu türden cihaz alımlarını ertelediğini belirten Turnacı, şöyle devam etti:

"Konuyu ilk MOBİSAD olarak biz dile getirdik. Özellikle öğrenciler için bir indirim talebimiz olmuştu, talebimiz karşılık bulduğu için çok teşekkür ederiz. Arzu ederdik ki tabii destek rakamları daha yüksek olsun ama bu haliyle de baktığımızda 9 bin 500 TL'ye kadar olan cihazlar zaten Türkiye'de toplam satılan cihazların yüzde 57'sini kapsıyor. Karar, insanların teknolojiye kolay ulaşmasına önemli katkı sağlayacak diye düşünüyorum, dolayısıyla bu kararı olumlu görüp teşekkür ediyoruz. Vergi indirimi ya da teşviklerle insanların teknolojiye erişiminin kolaylaşmasını destekliyoruz.

Cep telefonuna olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Genç nüfusla birlikte talebin, buna paralel şekilde de satışların arttığı bir ürün segmentinden bahsediyoruz ama yurt dışı ile Türkiye'deki fiyat makasının açık olması, zaman zaman maalesef insanları yurt dışından alımlara ya da kayıt dışına yöneltiyor. Kasım başında kararın yürürlüğe girmesi, uygulama ve esasların belli olması, üreticilerin stok seviyelerinin uygun olması durumunda karar cihaz satışlarına çok olumlu yansır. Başta ihtiyaçlarını erteleyenler olmak üzere hak sahibi olan gençlerin yüzde 20'sinin hızlı şekilde alım yapacağını tahmin ediyoruz, yüzde 30'a da ulaşabilir. Toplam cihaza yansıması ise yüzde 20 artış şeklinde olur." dedi.