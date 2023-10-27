İlk 24 günde rekordan rekora koştu
En çok kullanılan gol sevincinden en çok tercih edilen erkek ve kadın futbolculara kadar, EA SPORTS FC 24’ün “en”leri açıklandı
Electronic Arts tarafından geliştirilen ve yayınlanan EA SPORTS FC 24'ün 29 Eylül'deki çıkışından bu yana geçen 24 gün içinde toplamda 1,6 milyar oyun* oynandı. Dünya çapındaki futbol fanatikleri, 200'den fazla ülkede oynanan maçlarda toplam 4,1 milyar gol attı.
EA SPORTS FC Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Nick Wlodyka, ¨Bu yıl, yalnızca 'bu yılın oyununun' lansmanını değil, aynı zamanda EA SPORTS FC'nin yeni dönemindeki ilk lansmanını da kutladığımız için çok özel. EA SPORTS FC 24, futbolun taraftarlara öncelik veren geleceğini inşa etmek için çıktığımız yolun sadece başlangıcıdır.¨ dedi ve ekledi: ¨Dünyanın her yerindeki futbol fanatiklerine ulaşmak, onları eğlendirmek ve temsil etmek, dünyanın en büyük futbol kulübünü yapılandırmaya devam etmek için sabırsızlanıyoruz.¨
Fransa, İngiltere, İspanya, Brezilya ve Almanya, Ultimate Team kadrolarında en çok temsil edilen ülkeler olurken, Premier League, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga, İtalyan Serie A ve Ligue 1 Uber Eats en çok temsil edilen ligler olma ünvanını kazandı.
Kariyer Modu deneyimlerinde Kylian Mbappé'nin transfer pazarında en çok aranan oyuncu haline geldiği görüldü; Jesús Corona, Alphonso Davies, Jude Bellingham ve Alejandro Garnacho da ilk beş transfer arasında yer aldı.
FC Barcelona, EA SPORTS FC 24'te Chelsea, Arsenal ve Olympique Lyonnais ile birlikte en çok seçilen kadın futbol takımı olurken, erkeklerde ise en çok seçilen takımlar Real Madrid, Manchester City, FC Barcelona, Manchester United ve Liverpool oldu. Erkekler ve kadınlar arasında en popüler 3 eşleşme ise şu şekilde gerçekleşti:
En Popüler 3 Eşleşme - Erkekler
1. FC Barcelona - Real Madrid
2. Manchester City - Real Madrid
3. Bayern Münih - Real Madrid
En Popüler 3 Eşleşme - Kadınlar
1. Chelsea - FC Barcelona
2. FC Barcelona - Real Madrid
3. FC Barcelona - Olympique Lyonnais
Atılan akıl almaz gol sayısıyla forvetler, FC 24'e yoğun bir tempoyla başlangıç yaptı. Şu ana kadar erkeklerde ve kadınlarda en çok gol atan oyuncular aşağıdaki gibi listelendi:
En Skorer 5 Erkek Futbolcu
1. Darwin Núñez
2. Ansu Fati
3. Erling Haaland
4. Timo Werner
5. Randal Kolo Muani
En Skorer 5 Kadın Futbolcu
1. Sam Kerr
2. Kadidiatou Diani
3. Alex Morgan
4. Trinity Rodman
5. Alexia Putellas
Gol üstüne gol tekrarı izleyen oyuncular, bugüne kadar en çok kullanılan kutlama olduğu kanıtlanan ¨diz üstünde kayma¨ ile başarılarını sergilediler. ¨Kalabalığa ateş¨ en çok kullanılan ikinci kutlama olurken ¨geri slayt¨ ilk üçte yer almayı başardı.
EA SPORTS FC 24 oyuncuları halen FC Kurucusu olma fırsatına sahipler. 1 Kasım 2023'e kadar oyunu oynayarak, FC 24'te "Founder Evolution" deneyimi de dahil olmak üzere Ultimate Team'deki hedefler ve görevler gibi özel avantajların kilidini açabilirsiniz. Tek seferlik bir teklif olarak, taraftarlar EA SPORTS FC için yeni bir dönemin başlangıcında orada olabilir ve kulübe şık bir şekilde katılmak için FC Kurucusu ünvanını alabilirler.
700 takım ve 30 ligde 19.000'den fazla sporcunun yer aldığı EA SPORTS FC 24'ün rakipsiz özgünlüğü, LALIGA EA SPORTS, Premier League, Bundesliga, Serie A, CONMEBOL Libertadores, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, Barclays Kadınlar Süper Ligi ve daha fazlasının dahil olduğu, dünyanın dört bir yanındaki en büyük kulüp ve liglerdeki oyuncu kadrosuyla hayata geçiriliyor.