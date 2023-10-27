İlk 24 günde rekordan rekora koştu

Electronic Arts tarafından geliştirilen ve yayınlanan EA SPORTS FC 24'ün 29 Eylül'deki çıkışından bu yana geçen 24 gün içinde toplamda 1,6 milyar oyun* oynandı. Dünya çapındaki futbol fanatikleri, 200'den fazla ülkede oynanan maçlarda toplam 4,1 milyar gol attı. EA SPORTS FC Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Nick Wlodyka, ¨Bu yıl, yalnızca 'bu yılın oyununun' lansmanını değil, aynı zamanda EA SPORTS FC'nin yeni dönemindeki ilk lansmanını da kutladığımız için çok özel. EA SPORTS FC 24, futbolun taraftarlara öncelik veren geleceğini inşa etmek için çıktığımız yolun sadece başlangıcıdır.¨ dedi ve ekledi: ¨Dünyanın her yerindeki futbol fanatiklerine ulaşmak, onları eğlendirmek ve temsil etmek, dünyanın en büyük futbol kulübünü yapılandırmaya devam etmek için sabırsızlanıyoruz.¨

Fransa, İngiltere, İspanya, Brezilya ve Almanya, Ultimate Team kadrolarında en çok temsil edilen ülkeler olurken, Premier League, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga, İtalyan Serie A ve Ligue 1 Uber Eats en çok temsil edilen ligler olma ünvanını kazandı.