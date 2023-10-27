iPhone, iPad ve Mac için 2023'ün en iyi Safari uzantıları
Uzantılar, Safari'ye üçünü taraf işlevselliği eklemede önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Peki en kullanışlı uygulamalar neler?
Uzantılar; üretkenliği, güvenliği ve gizliliği daha basit bir gezinme deneyimine dönüştürmenin harika yolları denebilir. Ancak sonsuz uzantı denizinde işinize en yarayacak olanları bulmak bazen bunaltıcı ve göz korkutucu olabilir. En iyi uzantıları sizin için derledik:
PiPifier – Her türlü video için Resim İçinde Resim
PiPifier, herhangi bir HTML5 videosunu PiP (Resim İçinde Resim) olarak görüntülemenizi sağlayan yerel bir Safari uzantısıdır.
Aynı anda videolarınızı izlemek ve internette gezinmek mi istiyorsunuz? Bu uzantının amacı, aynı anda internette gezinmenize ve video izlemenize izin vermektir. Uzantı yüklendiğinde bir video (YouTube, Twitch, Netflix vb.) açmanız ve araç çubuğundaki Pipifier simgesini tıklamanız gerekir.
Henüz uyumlu olmayan bir videoyla karşılaşmasak da, bazen filmler gibi daha büyük dosyalarda düğmenin ışığının yanması (kullanılabilir hale gelmesi) birkaç dakika sürebiliyor.
StopTheMadness – Web tarayıcınızı geri alın
StopTheMadness muhtemelen bu listedeki en işe yarar ve ilgi çekici uzantıdır. Sürükleyip bırakma, kullanıcı adlarını, şifreleri ve e-postaları otomatik Doldurma, metni seçme/kopyalama gibi en çok kullanılan nitelikleri engelleyen web sitelerinin kilitleme girişimlerini geçersiz kılar.
Ayrıca utm_source gibi izleme etiketlerini URL'lerden kaldırır ve Gmail, Facebook ve diğerlerinde tıklama hırsızlığını önler.
En kullanışlı özelliklerden biri URL kısaltıcıları durdurma yeteneğidir. StopTheMadness, Safari'de tıkladığınız bağlantıları bit.ly ve Tinyurl.com gibi iyi bilinen bağlantı kısaltıcıları açısından kontrol eder ve kısaltılmış URL yerine kısaltılmamış hedefi yükler/gösterir. Bu, çerezleri veya site verilerini kullanan uzantı olmadan gerçekleşir; böylece tıklamalarınız takip edilemez olur.
DuckDuckGo – Gerçek zamanlı web sitesi gizlilik dereceleri
Apple'ın gizlilik ve takip oyununu geliştirmeye devam ettiği bir sır değil. Öyle ki DuckDuckGo gibi uzantılara hala ihtiyaç olup olmadığı sorulabilir. ÖZel tarama alanında önde gelen uygulamalardan biri olmaya devam ettiği gibi Safari uzantısı da çok başarılı.
DuckDuckGo'nun uzantısı size internette dolaşırken ekstra bir gizlilik koruma katmanı sağlamakla kalmıyor ayrıca bulunduğunuz sitenin Gizlilik derecesini ölçüyor ve sınıflandırıyor. Ziyaret ettiğiniz sitenin gizlilik ve güvenlik notu araç çubuğunda beliriyor.
Grammarly - En büyük kolaylık
Günlük 30 milyondan fazla aktif kullanıcıdan oluşan ve hızla büyüyen bir kullanıcı tabanıyla bu uzantının aslında pek de tanıtıma ihtiyacı yok.
Yükledikten sonra, Safari'de metin yazabildiğimiz hemen hemen her yerde, sağ altta veya üstte size gerçek zamanlı geri bildirim sağlayan Grammarly simgesini göreceksiniz.Yazım, dilbilgisi, noktalama işaretleri, cümle yapısı, tonlama ve netlik konusunda yardımcı olan bu uygulama, klavye kullanmayı bilen herkes için ganimet değerinde.
1Password – Ucuz ve OTP'ler(tek seferlik parola) için de harika!
Kasanızdaki mevcut şifrelere hızlı bir şekilde erişmenizi ve hatta anında yeni şifreler oluşturmanızı sağlayan kullanışlı bir Safari uzantısıyla tartışmasız en iyi şifre yöneticisidir. Ayrıca yazılım lisanslarını ve diğer hayati bilgileri de saklayabilirsiniz.
Parolalarınızın tamamen güvenli olduğuna dair bir güvence hiçbir yerde mevcut değildir ama uçtan uca 256 bit AES şifreleme, AES-GCM-256 kimlik doğrulamalı şifreleme ve parola karma işlemi için PBKDF2, bir parola yöneticisinden isteyebileceğimiz her şey...
Momentum- Odaklanma ve ilham dolu ana sayfalar
Momentum, Safari'nin size sunduğu sıkıcı gri başlangıç sayfalarının yerini hava durumu güncellemeleri, motive edici alıntılar, yapılacaklar listeleri ve güzel duvar kağıtları içeren ilham verici bir kontrol paneliyle değiştiriyor.
Bazı temel özellikleri:
Günlük olarak bir hedef/odaklanma/niyet belirleme yeteneği
Hızlı hava durumu ve tahmin bilgileri
Motive edici alıntılar
Denge moduyla çalışma sürenizi ve kesinti sürenizi ayarlama
Yerleşik yapılacaklar listesiyle görevleri oluşturma ve yönetme