iPhone, iPad ve Mac için 2023'ün en iyi Safari uzantıları

Uzantılar; üretkenliği, güvenliği ve gizliliği daha basit bir gezinme deneyimine dönüştürmenin harika yolları denebilir. Ancak sonsuz uzantı denizinde işinize en yarayacak olanları bulmak bazen bunaltıcı ve göz korkutucu olabilir. En iyi uzantıları sizin için derledik:







PiPifier – Her türlü video için Resim İçinde Resim



PiPifier, herhangi bir HTML5 videosunu PiP (Resim İçinde Resim) olarak görüntülemenizi sağlayan yerel bir Safari uzantısıdır.

Aynı anda videolarınızı izlemek ve internette gezinmek mi istiyorsunuz? Bu uzantının amacı, aynı anda internette gezinmenize ve video izlemenize izin vermektir. Uzantı yüklendiğinde bir video (YouTube, Twitch, Netflix vb.) açmanız ve araç çubuğundaki Pipifier simgesini tıklamanız gerekir. Henüz uyumlu olmayan bir videoyla karşılaşmasak da, bazen filmler gibi daha büyük dosyalarda düğmenin ışığının yanması (kullanılabilir hale gelmesi) birkaç dakika sürebiliyor.