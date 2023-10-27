Windows'ta köklü değişiklik! Başlat düğmesi kalkıyor...

Windows 12'de, daha yapay zeka merkezli bir kullanıcı deneyimi sağlamak için sistemde önemli bir tasarım değişikliğine gidilmesi gündemde. Dolayısıyla başlat düğmesi, yerini şu anda Windows 11 güncellemesinde önizleme sürümü olarak karşımıza çıkan Copilot AI ile değiştirilebilir.

Windows işletim sisteminin bir sonraki ana sürümünün 2024'te piyasaya sürülmesi bekleniyor ve Microsoft, geçen yılın sonlarından bu yana olası yeni özellikler hakkında ipuçları veriyor.

Microsoft Copilot özelliği için hali hazırda OpenAI ile yakın bir işbirliği içerisinde ancak yeni sürümde yapay zekalara daha da ağırlık vermesi bekleniyor. Bu nedenle alıştığımız Windows tasarımında da köklü değişiklikler görebiliriz.

Tüm bilgi işlem endüstrisi, yapay zeka destekli özellikleri git gide daha çok desteklemeye odaklanırken, Microsoft da gözde ürününe entegre edilmiş kapsamlı yazılım desteğiyle başlayarak yapay zeka hareketinin ön saflarında yer almayı planlıyor.

En son Windows 11 sürümü, Copilot AI'yi zaten hali hazırda destekliyor ancak özelliğin beta durumunda olduğu göz önüne alındığında açıkçası hala biraz yavaş kalıyor. Qualcomm'un Snapdragon X Elite'i veya AMD'nin Hawk point'i gibi işlemcilere daha iyi donanım desteği gelmesiyle, Windows 12'deki yapay zeka etkileşimleri çok daha akıcı olacak. Bu yenilikler de elbette sağlam "yeni bir sistem mimarisi" istiyor.

Yeni işletim sisteminde, Copilot yapay zekanın Başlat düğmesinin yerni almasıyla tüm kullanıcı deneyimi değişecek gibi görünüyor. "Tüm uygulama deneyimlerinizin orkestratörü oluyor. Örneğin ne yapmak istediğimi belirtiyorum ve beni bir uygulamaya yönlendiriyor ya da direkt uygun uygulamayı açıyor. Böylece öğrenmeme, sorgulamama ve yaratıcı sürecime yardımcı oluyor ve bence kullanıcı alışkanlıklarını tamamen değiştiriyor." diye açıklıyor Microsoft CEO'su Satya Nadella.

Kullanıcılar ise arayüz değişimi konusunda biraz endişeli ve şüpheci. Pek çok kullanıcı "Görünüşe göre Microsoft, Windows 8'deki kullanıcı arayüzüyle ilgili dersini almamış." siteminde bulunuyor.

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