Bilgisayar başında otururken bunlara dikkat edin

Dünya mobil hale gelmiş gibi görünebilir, ancak insanların çoğunluğu hala gün boyunca saatlerce sabit bir bilgisayarın önünde oturuyor. Durum böyle olunca, vücudunuzu sağlıklı ve mutlu tutmak için bilgisayar karşısında nasıl oturulacağını bilmek önem taşıyor.

Yüksek teknoloji derneği Bitkom'un tavsiyelerine göre, ister ofiste ister evde olsun, ergonomik olarak ayarlanmış bir çalışma alanı, optimum konfor ve üretkenliği garanti ediyor. Sırt ağrısı, özellikleofis çalışanlarının en çok yaşadığı sıkıntılardan biridir ve egzersiz eksikliği ve bilgisayar karşısında uzun süre yanlış duruşla oturmak sırt ağrısının temel nedenleri olarak kabul edilmektedir.

Bu tarz problmlerin önüne geçebilmek için PC iş istasyonunun aşağıdaki şekilde en iyi şekilde kurulmasını öneriyoruz:

Masa ve sandalyenin yüksekliğini doğru şekilde ayarlamak

Yüksekliği ayarlarken üst ve alt bacakların yanı sıra üst ve alt kolların birbirine dik açıda olduğundan emin olmalısınız. Klavye ve mouse dirsek ve avuç içleriyle aynı düzlemde olmalı.

Dinamik Oturuş

İyi bir ofis koltuğunun yüksekliği ayarlanabilir ve kullanıcının hareketlerine uyum sağlayan esnek bir sırt dayanağı olmalıdır. Ayakların da sağlam bir desteğe ihtiyacı var. Bu yüzden boyu kısa olduğu için ayağı yere tam değmeyen insanlar için ayak dayama yerine ihtiyaç vardır.

Ekran ile aranızdaki mesafeyi koruyun

PC kullanıcıları için monitör ile aralarındaki mesafe en az 50 cm olmalı, büyük cihazlar için de 75 cm olmalıdır.

Yandan aydınlatma

Çalışma alanı yeterli gün ışığı almalı ve monitör pencereye doğru açıda konumlandırılmalıdır. Bu, gözü yorabilecek ve yorgunluğa neden olabilecek parlamayı ve yansımaları önler. Işık çok parlaksa güneşlikler kullanılmalıdır.

Harekete devam

İnsan vücudu çok uzun süreler boyunca oturmaya elverişli değildir. Çalıştığınız günlerde yeterince hareketli olduğunuza emin olun. Kısa bir egzersiz programı etkili olacaktır.

Dizüstü bilgisayarlar ve tablet PC'lerle ergonomik çalışma

Gittikçe daha fazla bilgisayar kullanıcısı düzenli olarak mobil dizüstü bilgisayar veya tablet PC'de çalışıyor. Bu taşınabilir cihazların ekranları daha küçüktür ve klavye, ekran ve fare kalıcı olarak bağlanır.Mobilitesi yüksek olsa da ergonomik olarak bunun dezavantajları vardır çünkü çalışma duruşu kısıtlıdır. Bu yüzden eğer imkanınız varsa dizüstü bilgisayarınızı bir klavye mouse ve ekran bağlayarak kullanın. Tablet PC'lerde çalışmayı daha konforlu hale getiren monitör tutucuları ve harici klavyeler gibi aksesuarlar bulunmaktadır.