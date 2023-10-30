Milli işletim sistemi Pardus'tan '100'üncü yıl' özel sürümü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli işletim sistemi PARDUS'un Cumhuriyet'in 100. yılı için özel tasarlanan "Pardus 23" sürümünün, kullanıcılarına modern bir işletim sistemi deneyimi sunmanın yanı sıra ülkenin teknolojik gelişimine katkısını da gösterdiğini bildirdi.

Kacır, yazılı açıklamasında, söz konusu sürümün, Türkiye'nin bağımsız yazılım geliştirme yeteneklerini ve teknolojik bağımsızlığını vurgulayan bir adım olarak öne çıktığını belirtti.

Sürümün Türkiye'nin bilgi teknolojileri sahnesindeki rolünü güçlendirmek ve milli kimliğini yansıtmak için geliştirildiğine dikkati çeken Kacır, "Kullanıcılarına modern bir işletim sistemi deneyimi sunmanın yanı sıra ülkenin teknolojik gelişimine olan katkısını da gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır, Türkiye'nin milli işletim sistemi ile daha güvenli ve verimli bir deneyim yaşamak için herkesi PARDUS'a geçmeye davet etti.

Kullanım kolaylığını ön plana alan PARDUS'un yeni ana sürümünün TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirildiğine işaret eden Kacır, "30 Ağustos'ta Pardus 23 'Ay Yıldız' sürümü çıkmıştı. 29 Ekim'de de Pardus 23 100. Yıl Özel Sürümü'nü kullanıma sunuyoruz." bilgisini verdi.