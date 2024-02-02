Yeni keşfedilen gezegenlerin şekilleri şaşırttı!

BBC'nin haberine göre, İngiltere'deki Central Lancashire Üniversitesindeki (UCLan) araştırmacılar, yeni doğan gezegenlerin oluşumunu modellemek için ilk kez bilgisayar simülasyonları kullandı.

Bilim insanları, astrofizikte "disk kararsızlık modeli" olarak bilinen bir kavramdan yararlandı.

Modele göre, gezegenler, genç yıldızların yörüngesindeki yoğun gaz ve tozdan oluşan dönen büyük disklerin parçalanmasıyla kısa zamanda oluşuyor.

Böylece, bugüne dek genellikle küre şeklinde oldukları varsayılan gezegenlerin yassı şekerlere benzer bir şekle sahip oldukları ortaya çıktı.

Central Lancashire Üniversitesinden Dr. Dimitris Stamatellos, bu genç gezegenlerin şeklinin yassı küremsi olduğunu söyleyerek, "Uzun zamandır gezegen oluşumu üzerinde çalışıyoruz ancak simülasyonlarda gezegenlerin şeklini kontrol etmek daha önce hiç aklımıza gelmemişti." değerlendirmesinde bulundu.

Stamatellos, "Onların (gezegenlerin) Smarties'e oldukça benzeyen yassı küreler oldukları ortaya çıktığında çok şaşırdık." ifadesini kullandı.

Jüpiter'in yassılığının yüzde 6, Satürn'ün yüzde 10 ve Dünya'nın yüzde 0,3 olduğunu belirten Stamatellos, genç gezegenlerin yüzde 90 civarında daha yassı olduğunu söyledi.

Araştırma, "Astronomy & Astrophysics Letters" adlı dergide yayımlandı.