iOS 18: Güncellemeyi alamayacak iPhone modelleri belli oldu!
Son yılların en önemli güncellemelerinden biri olması beklenen iOS 18 için meraklı bekleyiş sürüyor. Yaklaşık son 10 yıldır, iOS'un yeni sürümü Eylül ayında, genellikle ikinci veya üçüncü haftada piyasaya sürülüyor. Bu yıl da aynı tarihlerde bir güncelleme gelmesi bekleniyor. Ancak en büyük merak konusu bu güncellemeyi hangi modellerin alabileceği. İşte detaylı liste...
Apple, genel sürümünden önce, Haziran ayındaki açılış konuşmasının hemen ardından bir geliştirici beta sürümünü kullanıma sunacak ve ardından Temmuz ayı başlarında genel bir beta sürümünü yayınlayacak. Eylül ayındaki ana sürümden önce bazı özelliklerin eklendiği, değiştirildiği ve çıkarıldığı birkaç beta aşamasından geçecek.
iOS 18 uyumluluğu: Hangi iPhone'lar iOS 18'i alacak?
Hangi cihazların iOS 18 ile uyumlu olacağına dair hakim varsayım, iOS 17'ye sahip tüm telefonların iOS 18'i alacağı yönünde. Bu, iPhone XR ve XS veya 2. nesil iPhone'dan itibaren her şey anlamına geliyor. SE, iPhone 15'e ve tabii ki bu sonbaharda tanıtılacak iPhone 16'ya kadar.
İşte iOS 17'yi destekleyen tüm iPhone'ların listesi:
iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Maks
iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Maks
iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Maks
iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Maks
iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Maks
iPhone XS, iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE(2. nesil veya sonrası)
Güncelleme ile gelecek yeni özelliklerden bazılarının eski telefonlarda desteklenmemesi muhtemeldir çünkü gerekli donanıma (AI işlemlerini çalıştıracak kadar güçlü bir Neural Engine veya GPU veya yeterli RAM) sahip olmayabilirler.