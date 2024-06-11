Apple'dan ilişkileri bitirecek özellik! "Artık her şeyi gizleyebileceksiniz..."
Apple, tanıttığı iOS 18 güncellemesiyle birlikte büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Birçok kişi bu güncellemeyle birlikte “aldatanlar için bir cennet” olabilecek kadar ilişkilerin zeminine dinamit döşeyecek kadar tehlikeli olduğunu belirtti.
Yeni güncelleme, kullanıcıların iPhone ana ekranındaki uygulamaları gizlemesine veya kilitlemesine olanak tanıyor. Bu sayede kişiler, bilgilerini meraklı gözlerden uzak tutacak. Her ne kadar "güvenlik önlemi" gibi görünse de aslında bunun büyük bir soruna da sebep olabileceğini dile getiren birçok insan mevcut.
Apple bunu bankacılık uygulamalarını gizli tutmak ve çocukların Amazon'da ürün satın almasını engellemek için olduğunu öne sürse de, birçok kişi bu özelliği sevgililerin veya eşlerin kolayca aldatabilmesine yardımcı işlev olarak görüyor.
Flört uygulamalarını, mesajları veya notları rahatlıkla gizleyebileceğiniz bu işlev, güven sorunu yaşanan ilişkiler için "tehlikeli" olarak nitelendiriliyor.
Apple, yaptığı duyuruda, daha fazla gizlilik için bir uygulamayı gizleyerek kilitli, gizli uygulamalar klasörüne taşıyabileceğini söyledi. Bu özelliği; 'bir uygulama kilitlendiğinde veya gizlendiğinde, uygulamanın içindeki mesajlar veya e-postalar gibi içerikler arama, bildirimler ve sistemdeki diğer yerlerden gizlenir' açıklamasıyla duyurdu.
Bu gizleme özelliği sayesinde ana ekrandaki uygulama simgesi ve adı da gizlenebiliyor. Üstelik indirilen tüm uygulamalar için bu işlem yapılabiliyor. Bu nedenle sosyal medya ve flört uygulamaları da "gizlice kullanılmaya" müsait hale geliyor.
Ancak bu özellik, uygulama kitaplığında kullanıcının bazı şeyleri saklamaya çalıştığını gösteren bir 'Gizli Uygulama' klasörü oluşturuyor. Bu nedenle ilk aşamada fark edilmese de, kişiler bu klasöre erişerek olası bir aldatılma ihtimalini de değerlendirebiliyor.
Kullanıcılar ayrıca Mail, Mesajlar, Notlar, Telefon, Fotoğraflar ve Safari gibi yalnızca Face ID ile açılabilen yerleşik uygulamaları da kilitleyebiliyor.
Apple, "Kilitli ve gizli uygulamalar, uygulama bildirimleri ve içeriği gibi gizli tutmak istedikleri bilgilerin yanlışlıkla başkaları tarafından görülmeyeceği konusunda kullanıcılara gönül rahatlığı sunuyor. Kullanıcılar artık bir uygulamayı kilitleyebilir; ve daha fazla gizlilik için bir uygulamayı gizleyip kilitli, gizli bir uygulamalar klasörüne taşıyabilirler" açıklamasıyla süreçle ilgili bilgi verdi.
Sosyal medyada birçok insan bu özelliği "beklediğini" söylese de aynı zamanda birçok tepkiyi de beraberinde getirdi. Aldatan kişiler için adeta bir nimet haline geldiğini söyleyen kullanıcılar, bu gelişmeye karşı çıktı.