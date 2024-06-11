Apple'dan ilişkileri bitirecek özellik! "Artık her şeyi gizleyebileceksiniz..."

Yeni güncelleme, kullanıcıların iPhone ana ekranındaki uygulamaları gizlemesine veya kilitlemesine olanak tanıyor. Bu sayede kişiler, bilgilerini meraklı gözlerden uzak tutacak. Her ne kadar "güvenlik önlemi" gibi görünse de aslında bunun büyük bir soruna da sebep olabileceğini dile getiren birçok insan mevcut.

Apple bunu bankacılık uygulamalarını gizli tutmak ve çocukların Amazon'da ürün satın almasını engellemek için olduğunu öne sürse de, birçok kişi bu özelliği sevgililerin veya eşlerin kolayca aldatabilmesine yardımcı işlev olarak görüyor.

Flört uygulamalarını, mesajları veya notları rahatlıkla gizleyebileceğiniz bu işlev, güven sorunu yaşanan ilişkiler için "tehlikeli" olarak nitelendiriliyor.