'Yapay zeka için sorumlu düzenlemeler şart'

Günümüzde hayatımızın her alanında varlığını sürdüren yapay zekanın bizlere faydaları olduğu kadar kullanımına göre negatif etkileri de bulunuyor. Bu zararlara karşılık olarak Doç. Dr. Utku Köse, sorumlu yapay zekaya ve yapay zekayla ilgili "evrensel düzenleme" ihtiyacına dikkati çekti.

Üretken yapay zekanın yeni bilgi üretme kanalıyla durumu daha da kötü hale getirme potansiyeli sergilediğini belirten Köse, "Burada var olan bilginin, manipüle edilerek değiştirilmesi, yapay zeka algoritmaları (zeki algoritmalar) yardımıyla hedef kitlelere hitap edecek şekle dönüştürülmesi veya yayılmasını sağlaması bakımından dezenformasyon tarafında da yapay zekanın potansiyel olduğunu görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.