İphone kullanıcılarını şaşkına çeviren bilgi! Meğer bir işlevi varmış…

Ana sayfa düğmesi artık kullanılmamaya başlandığında, teknoloji hayranları kaybın yasını tutuyordu ve şimdi yeni bir rapor, şirketin gelecek modeliyle geleneksel düğmeleri tamamen terk etmeye hazırlandığını iddia ediyor.

Ortadan kaldırılmadan önce ana sayfa düğmesi, akıllı telefonunuzun kilidini açmak ve uygulamaları kapatmak için kullanılan çok işlevli bir araçtı.

Ancak Apple yöneticileri, tüketicilerin 'yeni akıcı kullanıcı deneyimleri' deneyimlemelerini sağlamak istedikleri için bunu ortadan kaldırmaya karar verdiler.

Philip Schiller, akıllı telefonun piyasaya sürülmesi sırasında şunları söyledi: "Face ID ile iPhone'unuzun kilidini açmaktan, sürükleyici AR oyunları oynamaya kadar bu, önümüzdeki on yılın başlangıcıdır."

Ana sayfa düğmesinin kaldırılmasını ardından Apple, iPhone X'e 'ana sayfa çubuğu' veya 'ana sayfa göstergesi' özelliğini tanıttı.

iPhone'unuzun alt kısmında yer alan bu çizgi, sola, sağa veya doğrudan hat üzerinde kaydırarak açık uygulamalar arasında geçiş yapmak ve uygulamaları kapatmak için kullanılır.

Ev çubuğu yedi yıl önce tanıtılmış olmasına rağmen, bazı akıllı telefon kullanıcıları inanılmaz bir şekilde onun işlevlerini yeni öğreniyorlar.

Geçtiğimiz günlerde bir Instagram kullanıcısı şunu yazdı: "Bunu nasıl bilmiyordum?"

Ancak unutmayın, hala ana sayfa düğmeli bir iPhone kullanıyorsanız, ana sayfa çubuğunu kullanamazsınız.