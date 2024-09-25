Buzullar yeniden "dondurulabilir" mi?

Geçtiğimiz hafta, İngiliz Antarktika Araştırması'ndan (BAS) bilim insanları, "Kıyamet Buzulu" olarak da bilinen Thwaites Buzulu'nun çökmeye tehlikeli bir şekilde yaklaştığını ortaya koydu.

Verileri, 23. yüzyıla kadar tamamen yok olabileceğini gösteriyor. Çalışmaya göre, eğer bu gerçekleşirse, küresel deniz seviyeleri iki fit (65 cm) yükselebilir ve birkaç şehri batırabilir.

Tüm bunların ortasında, bilim insanları okyanusun altındaki buzu yeniden inşa etmenin bir yolunu bulduklarını söylerken bir umut ışığı belirdi. Araştırmacılar, ilk denemelerde Kanada Arktik'indeki kara deniz suyu pompalanmasının, alttaki buzun daha kalın hale gelmesini sağlayabileceğini buldu.