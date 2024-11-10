SpaceX astronotlarının hastaneye kaldırılmasının sebebi ne?

Astronotlar, 230 günden fazla uzayda kaldıktan sonra Dünya'ya yeniden alışmanın zorluklarına dair bazı anekdotlar paylaştılar. Astronotlar, hastaneye kaldırılan ekip arkadaşlarının sağlık durumu hakkında detay vermekten kaçındı, ancak yerçekimi altında yeniden uyum sağlama sürecinde yaşadıkları semptomları tartıştılar.

NASA astronotu Matthew Dominick, "İlk defa uzaya gittim ve yeniden uyum sağlamak çok ilginç. Beklediğiniz büyük şeyler — baş dönmesi, kafa karışıklığı. Ama küçük şeyler, mesela sert bir sandalyede oturmak..." dedi.

Dominick, ailesiyle birlikte dışarıda yemek yerken, oturduğu yerin rahatsız edici olduğunu fark edip konuşmalara katılabilmek için bir havlunun üstünde yatmak zorunda kaldığını söyledi. Astronotlar, uçuşları sonrası yaşadıkları zorlukları paylaşırken, diğer yandan NASA'nın, Crew-8 ekibinin uzaydan dönüşlerini takip eden sağlık kontrolleri için neden hastaneye gitmelerinin gerekli olduğunu açıklamadı.