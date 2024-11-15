Neredeyse ölümsüz olan o canlı şoke edecek! Ne radyasyon işe yarıyor ne kimyasallar...

Araştırma ekibi, özellikle "DODA1" adlı bir genin, radyasyonun hücrelerde neden olduğu zararlı kimyasalları ortadan kaldırabilen antioksidan pigmentler (betalainler) ürettiğini belirledi. İnsan hücreleri tardigradlardan alınan betalainlerle tedavi edildiğinde, bu hücrelerin radyasyona karşı daha dirençli olduğu görüldü.

Tardigradlar, ekstrem koşullara uyum sağlama yetenekleriyle tanınıyor. 2007'de, 3.000 tardigrad, bir uzay görevinde vakuma maruz bırakıldıktan sonra %68'i hayatta kaldı ve sağlıklı yavrular doğurdu. 2011'de NASA'nın Endeavour mekiğiyle tekrar uzaya gönderilen tardigradlar, benzer şekilde dayanıklılık sergiledi.

Tardigradların olağanüstü dayanıklılığı, metabolizmalarını durdurup bedenlerindeki suyu kaybederek "kriptobiyoz" adı verilen bir duruma geçmelerine dayanıyor. Uzaydan döndükten sonra yalnızca 30 dakika içinde eski canlılıklarına kavuşabiliyorlar.

Son araştırmalar, tardigradların genetik dayanıklılıklarını anlamanın, uzun uzay yolculuklarında astronotları koruyabilecek yeni çözümler ve hatta kanser araştırmaları için umut vadettiğini gösteriyor. Çin'deki bu yeni buluş, uzayın bilinmeyenlerine dair daha fazla kapıyı aralayabilir.