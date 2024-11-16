Dünyanın manyetik alanını "beyninde haritaya" dönüştüren kuş türü

Holland, "Biz insanlar seyahat ederken bir harita kullanırız; bu harita bize nerede olduğumuzu söyler. Ayrıca bir pusulamız vardır, bu da nereye gideceğimizi gösterir. Kuşların, Dünya genelinde bizimkine benzer bir hassasiyetle bu bilgilere sahip olduğunu düşünmüyoruz. Ancak, manyetik ipuçlarının değişimini, normal yollarında ilerlerken ya da bu yoldan uzaklaştırıldıklarında algılayabiliyorlar" dedi.

Araştırmacılar, kuşların yönlerini belirlemek için güneş, yıldızlar ve Dünya'nın manyetik alanından faydalandığını uzun zamandır biliyor. Ancak bir pusula ile yön bulmak, haritada nerede olduğunu anlamaktan oldukça farklı bir beceri. Bilim insanları, kuşların mevcut konumlarını nasıl ve ne ölçüde anlayabildiklerini tartışmaya devam ediyor.

Almanya'daki Lower Saxon Wadden Sea Ulusal Parkı'ndan Florian Packmor, saz bülbüllerinin manyetik alanın eğimi (yeryüzünün manyetik çizgilere göre değişen açısı) ve manyetik sapma (coğrafi ve manyetik kutuplar arasındaki fark) gibi detayları algılayarak küresel konumlarını belirleyebildiklerini düşünüyor.

Bu keşif, kuşların manyetik alanı adeta bir "GPS" gibi kullanarak yalnızca nereye gitmeleri gerektiğini değil, başlangıçta nerede olduklarını da anlayabildiklerini gösteriyor.