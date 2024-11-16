Google’ın yeni iPhone uygulaması Gemini: Sohbet botları için ana ekran yarışı başladı

Gemini uygulamasının iPhone kullanıcıları için getirdiği yeniliklerden biri, botun daha etkileşimli sohbet modu olan Gemini Live özelliğine erişim. Daha önce Android'de kullanılabilen bu özellik, iPhone'da da Dynamic Island ve kilit ekranında görünebiliyor. Gemini Live, kullanıcıların botla sesli bir şekilde doğal ve akıcı bir sohbet yapmasını sağlıyor.

Gemini, şu an için Siri gibi cihaz ayarlarını değiştiremiyor ya da diğer uygulamalara erişim sağlayamıyor. Ancak YouTube Music ile müzik oynatma ya da Google Maps üzerinden yol tarifi verme gibi Google uygulamalarıyla entegrasyon avantajını sunuyor. Bu, Gemini'nin gelecekte Android cihazlarda daha kapsamlı bir deneyim sunma hedefinin küçük bir ön izlemesi niteliğinde.

Google, Gemini uygulamasını ana ekrana yerleştirerek kullanıcı alışkanlıklarını oluşturmayı ve botu daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Sohbet botlarının benimsenmesi için teknoloji şirketleri arasındaki rekabet giderek kızışıyor.