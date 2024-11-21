Sismik dalgalar önceden tespit edilebilecek!

Hunga Tonga Hunga Ha'apai, Pasifik Okyanusu'ndaki Tonga Krallığı'nda yer alan bir okyanus yanardağıdır. Ocak 2022'de, volkanın kaldera duvarı altındaki zayıf bir bölgede meydana gelen bir kırılmanın, magma ve deniz suyunun karışmasına neden olduğu düşünülüyor. Bu karışım, patlama öncesinde büyük bir basınç birikimine yol açtı ve sonucunda yıkıcı bir patlama gerçekleşti.

Araştırma sırasında patlamadan hemen önce ortaya çıkan "Rayleigh dalgası" adlı bir sismik dalga, olayın habercisi olarak değerlendirildi. Fiji ve Futuna adalarındaki istasyonlar, bu dalgayı ana patlama noktasından yüzlerce kilometre uzakta tespit etti.

Tokyo Üniversitesi'nden volkanolog Mie Ichihara, bu tür sinyallerin gelecekteki patlamalar için erken uyarı sistemlerinin bir parçası olabileceğini belirtti. Ancak deniz altı kaldera oluşumlarının nadir gözlemlenmesi nedeniyle sürecin detayları hala tam olarak anlaşılamıyor.

Araştırma sonuçları, Geophysical Research Letters dergisinde yayımlandı.