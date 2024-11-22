Dünyanın ilk "doğal" nükleer reaktörü! 1.7 milyar yıllık...

Bilim insanları, madenlerden çıkarılan uranyum cevherinde, doğal olarak oluşması gereken U-235 izotopunun oranında önemli bir düşüş fark etti. Bu durum, geçmişte kendi kendine sürdürülebilir bir nükleer fisyon reaksiyonunun meydana geldiğini kanıtladı. Oklo, dünyada bilinen tek doğal nükleer reaktör olma özelliğine sahip.

Oklo'daki doğal reaktör, yeraltında biriken uranyumun çevresine sızan yağmur sularıyla tetiklenmiş. Bu süreç, kontrollü bir fisyon reaksiyonunun başlamasına yol açmış ve zamanla bazı uranyum izotoplarının tükenmesine neden olmuş.

Bu keşif, aynı zamanda nükleer atıkların depolanmasına ilişkin önemli bilgiler sundu. Bilim insanları, Oklo'daki atıkların 1,7 milyar yıl boyunca yalnızca birkaç metre hareket ettiğini gözlemledi. Bu bulgu, nükleer atıkların derin jeolojik formasyonlarda güvenle saklanabileceğini gösterdi.

Oklo'nun varlığı, doğal fisyon süreçlerinin tehlikelerini ve doğanın bu tehlikeleri yönetme kapasitesini bir kez daha gözler önüne seriyor. Ancak bu reaktör, uzun süredir hareketsiz ve çevresel bir tehdit oluşturmuyor. Bu eşsiz keşif, hem tarihsel hem de bilimsel açıdan büyük bir ilgi uyandırmaya devam ediyor.