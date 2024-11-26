Mars'ta görülmemiş keşif! Taşların ardındaki sır NASA'yı alarma geçirdi

Gediz Vallis kanalının, Mars'ın kuraklaşmaya başladığı dönemde suyun bölgeyi terk etmeden önce zaman zaman aktığına dair kanıtlar sunduğu düşünülüyor.

Curiosity, yaz aylarında keşfettiği beyaz kükürt taşlarıyla da dikkat çekti. NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter'ı (MRO) bu alanı görünürde sıradan bir ışık rengi alan olarak kaydederken, rover'ın geçmesiyle ortaya çıkan taşlar, içlerindeki sarı kristallerle şaşkınlık yarattı. Yapılan analizler, taşların saf kükürt olduğunu ve Mars'ta daha önce görülmemiş bir durum olduğunu gösterdi.

Curiosity şu an, Mars'taki bir diğer ilginç oluşum olan "boxwork" yapısını hedef alıyor. Bu yapılar, minerallerin Mars yüzeyindeki çatlaklara yerleşip sertleşmesiyle oluşmuş ve büyük, ağ şeklinde bir desen oluşturmuş. Curiosity, bu bölgeyi keşfederek, Mars'ın geçmişine dair yeni veriler toplamayı amaçlıyor.